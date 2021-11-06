Указ губернатора Тульской области от 4 ноября 2021 года № 112 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) абзац 4 пункта 1 указа после текста " физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" дополнить текстом "или проводимых органами публичной власти и подведомственными им учреждениями";

2) в абзаце 2 пункта 1.1 указа текст "в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года" исключить;

3) абзац 1 подпункта 2 пункта 2 указа после текста "проведению выставок," дополнить текстом "концертов,";

4) подпункт 2) подпункта 3.2.1 пункта 3.2 указа исключить;

5) пункты 3.2 и 3.3 указа изложить в новой редакции:

"3.2. Установить, что заселение лиц старше 18 лет в гостиницы и иные средства размещения, расположенные на территории Тульской области, осуществляется при условии наличия сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR -кодом, или отрицательного результата лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты заселения, что подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки представителем исполнителя на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность потребителя гостиничных услуг.

3.3. Установить, что деятельность (предоставление услуг) спортивных клубов (залов), тренажерных залов, фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов осуществляется при условии наличия у посетителей старше 18 лет сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки представителем исполнителя на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя.";

6) дополнить указ пунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4. Установить, что доступ посетителей старше 18 лет в здания торговых, торгово-развлекательных центров осуществляется при условии наличия сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, или отрицательного результата лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до дня посещения, что подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки представителем собственника здания на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя.

Действие ограничений, установленных настоящим пунктом, не распространяется на лиц, следующих на вакцинацию против COVID-19, при условии их сопровождения до пункта вакцинации против COVID-19.";

7) в пункте 4 указа текст "пункта 3 настоящего указа" заменить текстом "абзаца 2 пункта 1.1, абзаца 2 подпункта 2 и подпункта 3 пункта 2, пунктов 3, 3.2, 3.3, 3.4 настоящего указа, если такое требование является обязательным";

8) пункт 9 изложить в новой редакции:

"9. Обязать граждан в возрасте старше 60 лет, невакцинированных против COVID-19, соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, с 8 ноября 2021 года, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (работы), за исключением работников, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в отпуске;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания, фактического нахождения);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Рекомендовать беременным женщинам, а также лицам, имеющим хронические заболевания, без особой необходимости не покидать место жительства либо место пребывания, фактического нахождения, минимизировать число непосредственных контактов с иными лицами и посещение мест с массовым пребыванием людей.".

2. Указ вступает в силу с 8 ноября 2021 года, за исключением подпункта 4) пункта 1 указа, вступающего в силу с 6 ноября 2021 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







