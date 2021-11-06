Ученые объяснили, откуда у переболевших коронавирусом "туман в голове"

Коронавирус способен поражать нейроны головного мозга, попадая в организм через нос, рассказали ученые из США и Канады.

Как считают специалисты, именно этим и объясняются продолжительные неврологические симптомы, которые наблюдаются у переболевших, например нарушения памяти, координации, "туман в голове".

Во время эксперимента выяснилось, что у макак-резусов признаки инфекции внутри нейронов головного мозга проявлялись через семь дней после заражения. Особенно это касалось пожилых обезьян, страдающих сахарным диабетом.

В беседе с NBC News Джон Моррисон, руководитель исследовательской группы и профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе, отметил, что иммунная система не атакует нервные клетки, даже если они инфицированы из-за их важности для процессов всего организма. Это усложняет процесс лечения и позволяет вирусу свободно размножаться в мозге и ведет к различным нарушениям, на которые жалуются больные и выздоровевшие.