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06.11.2021 10:05
Рубрика: В мире

Ученые обнаружили связь COVID-19 с заболеваниями сердца у кошек и собак

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британские ученые выявили рост числа заболеваний миокардитом или воспалением сердца, вызванных коронавирусом, у кошек и собак.

Фото: iStock
Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных

По словам Луки Ферасина, кардиолога из ветеринарного центра Ральфа в английском Бакингемшире, заболевшие собаки и кошки находились в депрессивном состоянии, у них пропал аппетит, было либо затруднено дыхание из-за скопления жидкости в легких по причине болезни сердца, либо они теряли сознание из-за нарушения сердечного ритма. До декабря 2020 года около 1,5 процента домашних животных, поступивших в центр Ральфа, имели диагноз миокардит. Однако в период с декабря по март этого года их количество резко выросло до 12,5 процента.

Позже Ферасин и его коллеги выяснили, что многие владельцы заболевших домашних животных либо имели положительный тест на коронавирус, либо испытывали симптомы заболевания в течение трех-шести недель после того, как их питомцы заболели. Эта информация в сочетании с тем фактом, что время роста числа сердечных заболеваний у животных совпало с всплеском случаев заражения альфа-вариантом коронавируса в Великобритании, побудила исследователей проверить домашних животных на наличие SARS-CoV-2.

Ученые подробно рассказали о росте случаев миокардита, вызванного COVID-19, у домашних животных в докладе, опубликованном в журнале Veterinary Record. Из 11 проверенных животных две кошки и одна собака дали положительный результат на альфа-вариант коронавируса, а еще две кошки и одна собака дали положительный результат на антитела к Covid. У остальных пяти животных был отрицательный результат на антитела и вирус.

В докладе отмечается, что ни у одного из протестированных животных не было симптомов респираторной инфекции или каких-либо других типичных признаков коронавируса, но у всех был миокардит. Как уточняет NBC News, все животные, прошедшие обследование, выздоровели после поддерживающего лечения дополнительным кислородом и диуретиками для удаления жидкости из легких, за исключением одной кошки со стойким нарушением сердечного ритма, и в этом случае владельцы решили усыпить животное. При этом ни одно из животных не получало противовирусных препаратов.

В мире Европа Великобритания Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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