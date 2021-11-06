Украинский философ присвоил пять российских областей

Чем тяжелее экономическая, политическая и социальная обстановка на Украине, тем чаще местные общественные деятели и мыслители бросают смелый и алчный взор через границы своей разоренной территории.

Претензии на Кубань и даже некоторые районы Дальнего Востока, регулярно озвучиваемые преимущественно львовскими историками, можно уже считать дежурным бредом - их регулярно транслируют праворадикальные политики и советники двух последних президентов Украины. На днях же они получили новые вводные: все приграничные области России следует считать исконной территорией Украины.

С такой теорией на страницах киевской газеты "День" выступил некий "писатель и философ" Петр Кралюк. В двух объемных статьях он попытался обосновать право Киева на Курск, Воронеж, Брянск, Белгород и Ростов-на-Дону. Их жадный и пытливый ум Кралюка отнес к древним историческим областям Стародубщины и Восточной Слобожанщины.

Он упирает на тот исторический факт, что значительная часть жителей центральной Украины бежали на север и восток в 16-17 веках от постоянных войн и грабежей. Которые, забывает добавить Кралюк, стали результатом польского завоевания, набегов со стороны Османской империи и Крымского ханства, казацких разбойных вылазок и бунтов. Бежавшие на север украинцы обрели покой и русифицировались, сетует "писатель и философ". Но именно это теперь дает ему право претендовать на пять российских областей.

При этом Кралюк сам не замечает аналогий с той, еще не существующей даже как устойчивый топоним, не говоря о государственном статусе, Украиной, и нынешним украинским государством, из которого так же разбегается население, утомившееся от националистической вольницы, внешнего управления и гражданской войны. Может статься, вскоре Кралюк по аналогии предъявит территориальные претензии на Польшу, Португалию, Италию и Канаду, где число украинских эмигрантов сегодня исчисляется миллионами.

Другое дело, что ожидание от украинских публичных мыслителей логики - дело пустое и неблагодарное. Тем более от такого "философа" как Кралюк, уроженца поселка на Волыни, сельского учителя, окончившего во времена СССР львовский филиал института философии при республиканской академии наук. Как и многие люди с подобной биографией, вроде первого президента Кравчука, больше всего он известен антикоммунистическими пасквилями и литературной борьбой с "русской православной геополитикой", проявляющейся в нападках на Александра Пушкина, Николая Гоголя и Николая Островского. Последний же его роман, хотя и отсылает названием к модной в киевских интеллектуальных кругах ЛГБТ-тематике - "Сильные и одинокие", на самом деле посвящен Степану Бандере и его "побратимам".

Таким образом, Петр Кралюк явил очередной химически чистый пример узколобого, обуреваемого комплексами, "хуторского" в худшем смысле этого в целом нейтрального слова способа осмысления окружающего мира. И не в том беда, что Кралюка и подобных ему на Украине называют философами, а в том, что их стараниями за тридцать лет как коллективный Кралюк начала думать украинская государственная и политическая элита, независимо от места рождения и языка, на котором говорили родители.

Вот и президент Владимир Зеленский сегодня поздравил киевлян с 78-й годовщиной освобождения города от нацистов, и сделал это по лекалам Кралюка. Поздравление больше похоже на соболезнование - Зеленский как будто не рад освобождению, он даже не вспоминает о доблести красноармейцев всех национальностей, погибших в Киевской наступательной операции. Он обвиняет генерала Ватутина в бездушности, и как истинный "политический украинец" безбожно врет: по его данным в ходе наступления погибло более 400 тысяч именно украинских солдат, тогда как на самом деле безвозвратные потери 1-го Украинского фронта составили 6491 человек. И на могилы освободителей этот внук фронтовика сегодня в очередной раз плюнул.