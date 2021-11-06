Ушла из жизни вдова космонавта Алексея Леонова

В субботу, 6 ноября на 82-м году скончалась Светлана Павловна Леонова - вдова космонавта Алексея Леонова. Многие годы она работала в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в редакционно-издательском отделе.

Своего мужа она пережила на два года: Алексей Архипович ушел из жизни 11 октября 2019 года. Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. В марте 1965 года 12 минут 9 секунд, проведенные им в отрытом космосе, потрясли мир. В космосе Леонов удалялся от корабля "Восход-2" на расстояние до 5,35 метра, чего потом с фалом не делал никто! Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".

Это была удивительная пара. Потрясающие жизнелюбы, которые никогда не пасовали перед трудностями, а своим искрометным юмором заражали всегда и всех. Они познакомились в 1957 году. Алексей Архипович часто вспоминал, как Светлана впервые пригласила его к себе домой. И как он остолбенел, увидев на столе в гостиной прекрасный альбом с репродукциями картин из Эрмитажа, о котором мечтал…

Светлана Павловна имела медицинское и филологическое образование: окончила сначала медтехникум, а затем педагогический институт. Алексей Архипович рассказывал, что вторую дочку Оксану она родила буквально на следующий день после сдачи последнего госэкзамена.

К работе журналистов Светлана Павловна всегда относилась с большим пониманием. Помню, мне нужно было срочно взять какой-то комментарий у Алексея Архиповича. Позвонила ему по домашнему телефону. Трубку взяла супруга. "А у него плановая госпитализация", - говорит. И, почувствовав, насколько я расстроилась, неожиданно сама предложила: "Знаете, я вам дам секретный номер, вы ему позвоните, только меня не выдавайте". Так я и сделала. Алексей Архипович, страшно удивился звонку по этому телефону. Потом расхохотался: "Ну, бандиты, и здесь нашли!" В общем, комментарий я получила, за что была безмерно благодарна Светлане Павловне.

У них осталась дочь Оксана, внуки и правнуки.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что вдова космонавта Алексея Леонова будет похоронена рядом с мужем на Федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.