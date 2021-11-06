В Афганистане убита известная активистка за права женщин

29-летний гражданская активистка и преподаватель экономики Фрозан Сафи была застрелена на севере Афганистана. Как отмечают наблюдатели, это первая резонансная смерть защитника прав женщин с тех пор, как представители движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане почти три месяца назад.

Тело Фрозан Сафи было опознано в морге города Мазари-Шариф после того, как она пропала без вести 20 октября. "Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо", - сказала сестра Сафи, Рита, добавив, что у жертвы пропали обручальное кольцо и сумка.

В четверг силы безопасности "Талибана" доставили тела двух неопознанных женщин, которые были застрелены, в провинциальную больницу Балха. Они были найдены рядом с телами двух мужчин в доме в Мазари-Шарифе, заявил Забихулла Нурани, директор по информации и культуре администрации талибов в провинции Балх, добавив, что они могли стать жертвами "личной вражды". По его словам, полиция расследует дело.

Эти смерти, по оценке экспертов, подчеркивают повсеместное чувство опасности в контролируемом талибами Афганистане, где волна убийств людей, связанных с предыдущим режимом, создала атмосферу безнаказанности и страха. С середины августа афганские женщины проводят регулярные общенациональные акции протеста против талибов, требуя восстановления и защиты своих прав.

Девушкам де-факто запрещено посещать среднюю школу, заниматься большинством видов спорта и преподавать в учебных заведениях. Также большинству женщин нельзя работать в качестве социальных работников в стране, что ускоряет надвигающуюся гуманитарную катастрофу. Новое правительство страны состоит только из мужчин.

Стало известно, что в конце октября Фрозан позвонили с анонимного номера и настоятельно попросили "уехать в безопасное место". При этом ее прошение о предоставлении убежища в Германии долгое время находилась в стадии рассмотрения. По словам ее сестры, девушка положила некоторые документы, в том числе диплом об окончании университета, в сумку, накинула на голову черно-белый платок и вышла из дома.

Отец сестер, 66-летний Абдул Рахман Сафи, сказал, что тело Фрозан, которая была организатором первых гражданских акций протеста в Мазари-Шарифе в августе и сентябре, было найдено в яме недалеко от города и зарегистрировано работниками больницы как "неопознанное".

Захра, еще один организатор протеста, которая говорила с Guardian только под именем из соображений безопасности, сказала, что она была с Фрозан на последней акции протеста в Мазари-Шарифе. "Мой WhatsApp взломан. Я не осмеливаюсь заходить в социальные сети", - сказала девушка.