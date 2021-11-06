В МИД РФ заявили о необходимости военного присутствия страны в Черном море

Военное присутствие на Черном море, в Закавказье и Крыму способствует стабилизации обстановки в регионе и не выходит за пределы, необходимые для обеспечения обороны РФ. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, Москву обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и на прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Утверждалось, что это серьезно подрывает региональную и субрегиональную безопасность, европейскую безопасность и даже представляет угрозу для глобальной безопасности.

Белоусов подчеркнул, что подобные обвинения абсолютно беспочвенны. "Военное присутствие России в Крыму абсолютно легитимно, мы имеем право вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан, для обеспечения деятельности государства. При этом российская сторона руководствуется принципом оборонной достаточности", - цитирует ТАСС дипломата.

Именно военное присутствие России в Крыму и прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и Закавказье является фактором стабильности в регионе, отметил Белоусов.