Новости

Военная авиация эвакуировала более 300 пациентов с тяжелой формой Covid-19 10:20
СМИ: При взрыве в Сьерра-Леоне погибнуть более ста человек 10:15
Ученые обнаружили связь COVID-19 с заболеваниями сердца у кошек и собак 10:05
Названы способы защиты от самого популярного способа кражи денег со счета 10:02
В Пентагоне не одобрили отказ Байдена от принципа упреждающего ядерного удара 09:25
Назван важный фактор риска заражения коронавирусом 08:32
В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком 08:23
В Саратовской области с 8 ноября расширят систему QR-кодов 08:12
Новый экипаж не попадет на МКС из-за отмены запуска Crew Dragon в США 07:30
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны 06:52
Прилетевший из Анталии лайнер сел в Москве с отказавшим двигателем 06:20
Почему "зеленая" политика не спасет планету, но повысит уровень бедности 06:00
Врач назвал нормой повышенную температуру тела после COVID-19 05:16
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19 04:33
Хави стал главным тренером "Барселоны" 04:09
Посольство: Американские военные за рубежом оставляют после себя хаос 03:28
Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 02:31
У президента Чехии диагностировали цирроз печени 01:55
Минздрав Украины: Страна вышла на пик заболеваемости COVID-19 01:30
РФ требует от США компенсации из-за изъятой дипсобственности 00:45
Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже 00:09
На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу 05.11.2021
"Зенит" обыграл в гостях действующего чемпиона Евролиги 05.11.2021
Боксер Петровский завоевал золото на чемпионате мира по боксу 05.11.2021
Опубликовано видео с участниками нападения на отца с ребенком в Москве 05.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 09:25
Рубрика: В мире

В Пентагоне не одобрили отказ Байдена от принципа упреждающего ядерного удара

Текст: Александр Саможнев

Пентагон не хочет отказываться от концепции превентивного ядерного удара, на которой настаивает президент США Джо Байден, пишет Politico со ссылкой на источники.

Фото: AP Photo
CША проводят модернизацию своего ядерного оружия

"Многолетние амбиции Байдена сократить роль ядерного оружия в военном потенциале США сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны Пентагона, особенно по мере того, как на свет появляется информация о растущих арсеналах Китая и России", - цитирует РИА Новости Politico.

По оценкам издания, концепция отказа от использования ядерного оружием первыми обсуждается, как и возможное заявление о том, что единственной целью ядерного арсенала США будет сдерживание ядерной войны. И то, и другое означало бы важный отход от нынешней концепции Вашингтона. Совет национальной безопасности проведет в ноябре совещание для обсуждения условий, при которых Соединенные Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия.

В Пентагоне заявили Politico, что отказ от превентивного ядерного удара вряд ли будет предложен Байдену в качестве одного из вариантов развития ядерных сил. Представитель ведомства Джон Кирби ограничился заявлением, что сейчас идет "подробный процесс" обсуждения.

Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход к принципу неприменения ядерного оружия первыми. К противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия, отмечает газета Financial Times.

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны
В мире США Ядерная безопасность

Главное сегодня

МИД РФ дало оценку переговорам по стратегической стабильности с США
РФ требует от США компенсации из-за изъятой дипсобственности
Посольство: Американские военные за рубежом оставляют после себя хаос
В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов