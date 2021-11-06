В Пентагоне не одобрили отказ Байдена от принципа упреждающего ядерного удара

Пентагон не хочет отказываться от концепции превентивного ядерного удара, на которой настаивает президент США Джо Байден, пишет Politico со ссылкой на источники.

"Многолетние амбиции Байдена сократить роль ядерного оружия в военном потенциале США сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны Пентагона, особенно по мере того, как на свет появляется информация о растущих арсеналах Китая и России", - цитирует РИА Новости Politico.

По оценкам издания, концепция отказа от использования ядерного оружием первыми обсуждается, как и возможное заявление о том, что единственной целью ядерного арсенала США будет сдерживание ядерной войны. И то, и другое означало бы важный отход от нынешней концепции Вашингтона. Совет национальной безопасности проведет в ноябре совещание для обсуждения условий, при которых Соединенные Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия.

В Пентагоне заявили Politico, что отказ от превентивного ядерного удара вряд ли будет предложен Байдену в качестве одного из вариантов развития ядерных сил. Представитель ведомства Джон Кирби ограничился заявлением, что сейчас идет "подробный процесс" обсуждения.

Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход к принципу неприменения ядерного оружия первыми. К противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия, отмечает газета Financial Times.