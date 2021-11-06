В США полицейские "подожгли" местного жителя электрошокером

В штате Нью-Йорк гражданин находится в критическом состоянии в больнице, после того как полицейские применили против него электрошокер, сообщает телеканал ABC News.

Мужчина зашел в полицейский участок населенного пункта Катскилл для решения своего вопроса, где у него возник спор с сотрудниками. В результате стражи порядка применили против просителя полицейский электрический пистолет (тазер), стреляющий металлическими стрелами.

По стечению обстоятельств посетитель незадолго до этого пользовался санитайзером и пролил его на одежду. Возгорание после удара электрошокером произошло мгновенно.