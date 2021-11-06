Военная авиация эвакуировала более 300 пациентов с тяжелой формой Covid-19

В Минобороны России рассказали, как военная авиация участвует в доставке пациентов с тяжелой формой коронавируса к местам лечения.

"В текущем году медицинской службой Вооруженных сил РФ выполнено 136 самолетных и вертолетных рейсов, в ходе которых эвакуировано из разных регионов страны свыше 300 пациентов из числа гражданского населения с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии", - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что к такой форме доставки больных Covid-19 военные прибегали, когда у пациентов были неотложные показания к госпитализации. Этот способ главным образом применялся в отдаленных районах России, где не было иных возможностей оказать страдающим от опасной инфекции людям специализированную медпомощь.

"Инфицированные транспортировались в авиамодулях, оснащенных медицинской и кислородной аппаратурой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких и системой дефибрилляции. Такие модули позволяют перевозить пациентов без прерывания лечения", - отметили в Минобороны РФ.

Напомним, что по поручению президента страны военные медики уже достаточно длительное время помогают гражданским коллегам бороться с Covid-19. Армейские врачи и медсестры работают, в частности, в больницах и клиниках Тульской области и Хакасии. В Минобороны РФ даже сформировали медицинский резерв для борьбы с вспышками коронавируса в различных регионах России. Туда включили девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад.