WSJ: 360 миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей

С зависимостью от соцсетей столкнулись в среднем 12,5% пользователей Facebook во всем мире, передает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование компании, которое не было опубликовано для широкой публики.

Как сообщается, сотрудники подразделения по благополучию пользователей выяснили, что некоторые люди не могут контролировать время, которое проводят в Facebook, что ведет к появлению в их жизни проблем. Согласно исследованию, проведенному несколько лет назад, это касается около 360 миллионов пользователей, то есть 12,5% от общего числа. Большинство из них также регулярно посещают и другие соцсети. При этом в некоторых странах ситуация еще хуже, например, в Индии и на Филиппинах зависимость демонстрируют около 25% пользователей.

По мнению авторов, стремление соцсети повысить число сессий пользователя, использование исчезающего контента и другие решения, могут ставить уязвимые категории пользователей под угрозу развития зависимости.

Специалисты не установили связь между использованием соцсетей и проблемами со сном, в числе прочих рассматривалось и предположение, что подверженные постоянным стрессам люди чаще заходят в соцсети, надеясь отвлечься.

Как пишет WSJ, результаты этого исследования подтверждаются и другими работами. Так, один из опросов пользователей, проведенный в США, показал, что 3% имеют проблемы в работе и личной жизни из-за того, что не могут контролировать свое поведение в соцсетях. В группе риска чаще всего оказываются подростки и мужчины.

Ранее в СМИ были опубликованы данные из документов, полученных от бывшей сотрудницы Facebook. Из них следует, что в руководстве соцсети знают о влиянии Facebook и Instagram, в частности, на самооценку и суицидальные наклонности, однако закрывают на это глаза ради повышения показателей. Это спровоцировало волну недовольства пользователей, особенно среди молодой аудитории. Вскоре основатель Facebook объявил о ребрендинге, подчеркнув, что это никак не связано с обрушившимся на компанию шквалом критики.