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WSJ: 360 миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей

Текст:   Евгения Думанская
06.11.2021,  
12:59
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С зависимостью от соцсетей столкнулись в среднем 12,5% пользователей Facebook во всем мире, передает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование компании, которое не было опубликовано для широкой публики.

Фото: iStock
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Как сообщается, сотрудники подразделения по благополучию пользователей выяснили, что некоторые люди не могут контролировать время, которое проводят в Facebook, что ведет к появлению в их жизни проблем. Согласно исследованию, проведенному несколько лет назад, это касается около 360 миллионов пользователей, то есть 12,5% от общего числа. Большинство из них также регулярно посещают и другие соцсети. При этом в некоторых странах ситуация еще хуже, например, в Индии и на Филиппинах зависимость демонстрируют около 25% пользователей.

По мнению авторов, стремление соцсети повысить число сессий пользователя, использование исчезающего контента и другие решения, могут ставить уязвимые категории пользователей под угрозу развития зависимости.

Специалисты не установили связь между использованием соцсетей и проблемами со сном, в числе прочих рассматривалось и предположение, что подверженные постоянным стрессам люди чаще заходят в соцсети, надеясь отвлечься.

Как пишет WSJ, результаты этого исследования подтверждаются и другими работами. Так, один из опросов пользователей, проведенный в США, показал, что 3% имеют проблемы в работе и личной жизни из-за того, что не могут контролировать свое поведение в соцсетях. В группе риска чаще всего оказываются подростки и мужчины.

Фото: iStock
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Ранее в СМИ были опубликованы данные из документов, полученных от бывшей сотрудницы Facebook. Из них следует, что в руководстве соцсети знают о влиянии Facebook и Instagram, в частности, на самооценку и суицидальные наклонности, однако закрывают на это глаза ради повышения показателей. Это спровоцировало волну недовольства пользователей, особенно среди молодой аудитории. Вскоре основатель Facebook объявил о ребрендинге, подчеркнув, что это никак не связано с обрушившимся на компанию шквалом критики.