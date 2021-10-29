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Рубрика: В мире

Цукерберг рассказал подробности о смене названия Facebook

Текст: Максим Макарычев
В четверг Марк Цукерберг официально стал генеральным директором и председателем Meta, новой материнской компании Facebook. Ребрендинг направлен на укрепление гиганта социальных сетей как метавселенной, в которой Цукерберг видит будущее интернета. В интервью изданию The Verge он рассказал, что "держит все под контролем" и, в отличие от основателей Google, которые ушли в отставку в 2015 году, когда она стала частью холдинговой компании Alphabet, не планирует отказываться от руководящей должности.
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

По его словам, главное изменение заключается в признании структурного сдвига внутри компании. Стало известно, что Цукерберг вложил не менее 10 миллиардов долларов только в этом году в создание метавселенной, обширного, захватывающего видения интернета, взятого со страниц научно-фантастических романов, таких как "Снежная катастрофа" и "Первый игрок готов". "Мы переходим от того, чтобы сначала быть Facebook как компания, а потом стать метавселенной", - сказал Цукерберг в интервью, добавив, что в ближайшее время Meta представит единую систему учетных записей, охватывающую все социальные приложения компании, гарнитуру Oculus Quest, портал и будущие устройства.

Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Идея ребрендинга Facebook на Meta, о которой Цукерберг объявил на ежегодной конференции компании, держалась в тайне с тех пор, как он официально начал проект чуть более шести месяцев назад. Несколько сотрудников подписали отдельные соглашения о неразглашении информации. Цукерберг сказал, что думал о ребрендинге компании с тех пор, как купил Instagram и WhatsApp в 2012 и 2014 годах, но в начале этого года он понял, что "настала пора вносить кардинальные изменения".

За последние несколько недель компания подверглась непрекращающемуся шквалу критики из-за утечки внутренних документов, предоставленных СМИ бывшим сотрудником Facebook Фрэнсис Хауген. Facebook, пожалуй, сейчас самая контролируемая компания в мире, и ее бренд пошатнулся в глазах прежде всего молодых пользователей, отмечают наблюдатели. Многие критики расценивают смену бренда компании и уход Цукерберга от названия Facebook как попытку минимизировать негативный ущерб для имиджа гиганта социальных сетей.

По словам самого Цукерберга, "нынешний цикл плохих новостей не имеет к смене названия компании никакого отношения". "Некоторые люди могут захотеть установить эту связь, однако, по моему мнению, это абсурдно. Во всяком случае, я думаю, что это не та среда, в которой вы хотели бы представить новый бренд", - сказал основатель соцсети.

Как подчеркивает издание, идея метавселенной не нова, и она не обсуждалась широко, пока Цукерберг не заговорил о ней публично в начале этого года. Идея действительно берет свое начало из романа-антиутопии "Снежная катастрофа" 1990-х годов, в котором люди покидают рушащийся реальный мир, чтобы полностью погрузиться в мир виртуальный. По мнению Цукерберга, в ближайшее десятилетие большинство людей будут проводить время в трехмерной версии интернета. Он подталкивает свою команду к созданию технологий, которые однажды позволят вам появиться в виртуальном пространстве как полноценный аватар или, например, как голограмма самого себя в реальной квартире вашего собеседника, который живет по всей планете.

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В 2022 году компания планирует представить, высококачественную гарнитуру смешанной реальности, которая сочетает виртуальную графику с реальным миром в полноцветном режиме. У нее будет функция отслеживания лица и глаз пользователя, чтобы аватары были более реалистичными. Также в разработке компании находятся виртуальные очки.

Как отмечают эксперты, неясно, достигнет ли ребрендинг Facebook в Meta того, к чему стремится Цукерберг, но нет никаких сомнений в том, что это смелый шаг. Компания сталкивается с новыми конкурентами в социальных сетях, разочарованными государственными регулирующими органами и новым поколением потенциальных пользователей, которые считают ее основное приложение далеким от модного. Метавселенная дает возможность Цукербергу выбрать существенно новое, максималистское направление движения компании.

В мире США Компании Информационные технологии Facebook

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