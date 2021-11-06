За сутки в России подтверждено 41335 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6880

2 Санкт-Петербург 3138

3 Московская область 3085

4 Самарская область 1621

5 Воронежская область 795

6 Нижегородская область 795

7 Республика Крым 776

8 Свердловская область 741

9 Красноярский край 719

10 Пермский край 711

11 Республика Башкортостан 669

12 Ростовская область 648

13 Саратовская область 638

14 Смоленская область 598

15 Омская область 578

16 Ульяновская область 558

17 Челябинская область 554

18 Иркутская область 538

19 Брянская область 521

20 Алтайский край 503

21 Хабаровский край 502

22 Ставропольский край 486

23 Архангельская область 474

24 Волгоградская область 465

25 Липецкая область 414

26 Оренбургская область 407

27 Республика Коми 405

28 Тверская область 398

29 Ленинградская область 398

30 Вологодская область 395

31 Удмуртская Республика 392

32 Новосибирская область 390

33 Калининградская область 387

34 Пензенская область 387

35 Забайкальский край 372

36 Курская область 356

37 Белгородская область 354

38 Севастополь 349

39 Тюменская область 348

40 Орловская область 344

41 Приморский край 341

42 Кемеровская область 321

43 Владимирская область 320

44 Краснодарский край 309

45 Новгородская область 290

46 Псковская область 290

47 Республика Саха (Якутия) 290

48 Ярославская область 280

49 Томская область 269

50 Тульская область 269

51 Республика Карелия 264

52 Астраханская область 264

53 Кировская область 263

54 Ханты-Мансийский автономный округ 261

55 Мурманская область 251

56 Рязанская область 244

57 Республика Хакасия 234

58 Ивановская область 226

59 Республика Татарстан 217

60 Курганская область 216

61 Тамбовская область 208

62 Костромская область 205

63 Республика Бурятия 203

64 Калужская область 203

65 Амурская область 195

66 Республика Чувашия 182

67 Республика Мордовия 167

68 Республика Дагестан 163

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 144

70 Кабардино-Балкарская Республика 135

71 Республика Марий Эл 127

72 Чеченская Республика 114

73 Сахалинская область 104

74 Республика Северная Осетия-Алания 104

75 Карачаево-Черкесская Республика 85

76 Республика Ингушетия 82

77 Республика Адыгея 79

78 Республика Тыва 70

79 Республика Алтай 52

80 Еврейская автономная область 47

81 Республика Калмыкия 47

82 Камчатский край 46

83 Магаданская область 31

84 Чукотский автономный округ 18

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 755 930 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,14%

2. Республика Алтай, Камчатский край 0,22%

3. Республика Тыва 0,24% За последние сутки подтверждено 1 188 смертей Москва 98

Санкт-Петербург 86

Московская область 49

Краснодарский край 46

Ставропольский край 41

Пермский край 41

Воронежская область 40

Нижегородская область 39

Волгоградская область 31

Красноярский край 31

Челябинская область 30

Ростовская область 28

Свердловская область 27

Иркутская область 27

Самарская область 26

Алтайский край 26

Пензенская область 25

Саратовская область 24

Удмуртская Республика 23

Республика Крым 21

Республика Башкортостан 21

Рязанская область 18

Тульская область 18

Оренбургская область 18

Республика Чувашия 17

Липецкая область 15

Севастополь 15

Ханты-Мансийский автономный округ 15

Новосибирская область 15

Брянская область 12

Владимирская область 11

Астраханская область 11

Республика Татарстан 11

Омская область 11

Ивановская область 10

Тверская область 9

Республика Коми 9

Вологодская область 9

Мурманская область 9

Республика Хакасия 9

Смоленская область 8

Тюменская область 8

Забайкальский край 8

Калужская область 7

Тамбовская область 7

Ярославская область 7

Республика Саха (Якутия) 7

Курская область 6

Республика Мордовия 6

Ульяновская область 6

Республика Бурятия 6

Орловская область 5

Республика Карелия 5

Калининградская область 5

Республика Адыгея 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Белгородская область 4

Ленинградская область 4

Псковская область 4

Чеченская Республика 4

Кемеровская область 4

Хабаровский край 4

Костромская область 3

Республика Ингушетия 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Курганская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Приморский край 3

Сахалинская область 3

Еврейская автономная область 3

Республика Калмыкия 2

Республика Дагестан 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Камчатский край 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Новгородская область 1 За весь период по России умерло 245 635 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 201 человек Москва 5958

Санкт-Петербург 3300

Московская область 3129

Самарская область 986

Республика Крым 701

Красноярский край 690

Республика Башкортостан 669

Ростовская область 607

Свердловская область 521

Пермский край 509

Удмуртская Республика 507

Ульяновская область 480

Астраханская область 425

Республика Саха (Якутия) 405

Алтайский край 375

Липецкая область 368

Нижегородская область 358

Ленинградская область 352

Тверская область 336

Брянская область 325

Калининградская область 321

Омская область 303

Псковская область 301

Волгоградская область 292

Оренбургская область 285

Тульская область 269

Вологодская область 260

Кемеровская область 259

Республика Карелия 258

Севастополь 250

Хабаровский край 246

Мурманская область 241

Тамбовская область 216

Забайкальский край 212

Саратовская область 207

Челябинская область 205

Архангельская область 201

Приморский край 194

Курская область 192

Республика Бурятия 186

Ханты-Мансийский автономный округ 175

Республика Чувашия 166

Республика Дагестан 154

Смоленская область 144

Воронежская область 137

Кировская область 136

Республика Мордовия 128

Ставропольский край 125

Ивановская область 117

Калужская область 112

Чеченская Республика 108

Иркутская область 108

Кабардино-Балкарская Республика 105

Костромская область 101

Тюменская область 101

Новосибирская область 98

Амурская область 93

Новгородская область 91

Сахалинская область 79

Краснодарский край 68

Карачаево-Черкесская Республика 68

Ярославская область 67

Курганская область 62

Республика Коми 61

Республика Калмыкия 55

Республика Северная Осетия - Алания 50

Владимирская область 49

Республика Татарстан 49

Томская область 46

Республика Адыгея 45

Еврейская автономная область 44

Орловская область 42

Республика Тыва 41

Ямало-Ненецкий автономный округ 37

Республика Хакасия 35

Белгородская область 33

Пензенская область 32

Рязанская область 31

Республика Ингушетия 31

Камчатский край 25

Магаданская область 18

Республика Марий Эл 14

Республика Алтай 14

Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 535 172.