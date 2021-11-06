За сутки в России подтверждено 41335 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6880
- 2 Санкт-Петербург 3138
- 3 Московская область 3085
- 4 Самарская область 1621
- 5 Воронежская область 795
- 6 Нижегородская область 795
- 7 Республика Крым 776
- 8 Свердловская область 741
- 9 Красноярский край 719
- 10 Пермский край 711
- 11 Республика Башкортостан 669
- 12 Ростовская область 648
- 13 Саратовская область 638
- 14 Смоленская область 598
- 15 Омская область 578
- 16 Ульяновская область 558
- 17 Челябинская область 554
- 18 Иркутская область 538
- 19 Брянская область 521
- 20 Алтайский край 503
- 21 Хабаровский край 502
- 22 Ставропольский край 486
- 23 Архангельская область 474
- 24 Волгоградская область 465
- 25 Липецкая область 414
- 26 Оренбургская область 407
- 27 Республика Коми 405
- 28 Тверская область 398
- 29 Ленинградская область 398
- 30 Вологодская область 395
- 31 Удмуртская Республика 392
- 32 Новосибирская область 390
- 33 Калининградская область 387
- 34 Пензенская область 387
- 35 Забайкальский край 372
- 36 Курская область 356
- 37 Белгородская область 354
- 38 Севастополь 349
- 39 Тюменская область 348
- 40 Орловская область 344
- 41 Приморский край 341
- 42 Кемеровская область 321
- 43 Владимирская область 320
- 44 Краснодарский край 309
- 45 Новгородская область 290
- 46 Псковская область 290
- 47 Республика Саха (Якутия) 290
- 48 Ярославская область 280
- 49 Томская область 269
- 50 Тульская область 269
- 51 Республика Карелия 264
- 52 Астраханская область 264
- 53 Кировская область 263
- 54 Ханты-Мансийский автономный округ 261
- 55 Мурманская область 251
- 56 Рязанская область 244
- 57 Республика Хакасия 234
- 58 Ивановская область 226
- 59 Республика Татарстан 217
- 60 Курганская область 216
- 61 Тамбовская область 208
- 62 Костромская область 205
- 63 Республика Бурятия 203
- 64 Калужская область 203
- 65 Амурская область 195
- 66 Республика Чувашия 182
- 67 Республика Мордовия 167
- 68 Республика Дагестан 163
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 144
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
- 71 Республика Марий Эл 127
- 72 Чеченская Республика 114
- 73 Сахалинская область 104
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 104
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 85
- 76 Республика Ингушетия 82
- 77 Республика Адыгея 79
- 78 Республика Тыва 70
- 79 Республика Алтай 52
- 80 Еврейская автономная область 47
- 81 Республика Калмыкия 47
- 82 Камчатский край 46
- 83 Магаданская область 31
- 84 Чукотский автономный округ 18
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 755 930 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,14%
- 2. Республика Алтай, Камчатский край 0,22%
- 3. Республика Тыва 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 188 смертей
- Москва 98
- Санкт-Петербург 86
- Московская область 49
- Краснодарский край 46
- Ставропольский край 41
- Пермский край 41
- Воронежская область 40
- Нижегородская область 39
- Волгоградская область 31
- Красноярский край 31
- Челябинская область 30
- Ростовская область 28
- Свердловская область 27
- Иркутская область 27
- Самарская область 26
- Алтайский край 26
- Пензенская область 25
- Саратовская область 24
- Удмуртская Республика 23
- Республика Крым 21
- Республика Башкортостан 21
- Рязанская область 18
- Тульская область 18
- Оренбургская область 18
- Республика Чувашия 17
- Липецкая область 15
- Севастополь 15
- Ханты-Мансийский автономный округ 15
- Новосибирская область 15
- Брянская область 12
- Владимирская область 11
- Астраханская область 11
- Республика Татарстан 11
- Омская область 11
- Ивановская область 10
- Тверская область 9
- Республика Коми 9
- Вологодская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Хакасия 9
- Смоленская область 8
- Тюменская область 8
- Забайкальский край 8
- Калужская область 7
- Тамбовская область 7
- Ярославская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Курская область 6
- Республика Мордовия 6
- Ульяновская область 6
- Республика Бурятия 6
- Орловская область 5
- Республика Карелия 5
- Калининградская область 5
- Республика Адыгея 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Белгородская область 4
- Ленинградская область 4
- Псковская область 4
- Чеченская Республика 4
- Кемеровская область 4
- Хабаровский край 4
- Костромская область 3
- Республика Ингушетия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Курганская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Приморский край 3
- Сахалинская область 3
- Еврейская автономная область 3
- Республика Калмыкия 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Камчатский край 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Новгородская область 1
За весь период по России умерло 245 635 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 201 человек
- Москва 5958
- Санкт-Петербург 3300
- Московская область 3129
- Самарская область 986
- Республика Крым 701
- Красноярский край 690
- Республика Башкортостан 669
- Ростовская область 607
- Свердловская область 521
- Пермский край 509
- Удмуртская Республика 507
- Ульяновская область 480
- Астраханская область 425
- Республика Саха (Якутия) 405
- Алтайский край 375
- Липецкая область 368
- Нижегородская область 358
- Ленинградская область 352
- Тверская область 336
- Брянская область 325
- Калининградская область 321
- Омская область 303
- Псковская область 301
- Волгоградская область 292
- Оренбургская область 285
- Тульская область 269
- Вологодская область 260
- Кемеровская область 259
- Республика Карелия 258
- Севастополь 250
- Хабаровский край 246
- Мурманская область 241
- Тамбовская область 216
- Забайкальский край 212
- Саратовская область 207
- Челябинская область 205
- Архангельская область 201
- Приморский край 194
- Курская область 192
- Республика Бурятия 186
- Ханты-Мансийский автономный округ 175
- Республика Чувашия 166
- Республика Дагестан 154
- Смоленская область 144
- Воронежская область 137
- Кировская область 136
- Республика Мордовия 128
- Ставропольский край 125
- Ивановская область 117
- Калужская область 112
- Чеченская Республика 108
- Иркутская область 108
- Кабардино-Балкарская Республика 105
- Костромская область 101
- Тюменская область 101
- Новосибирская область 98
- Амурская область 93
- Новгородская область 91
- Сахалинская область 79
- Краснодарский край 68
- Карачаево-Черкесская Республика 68
- Ярославская область 67
- Курганская область 62
- Республика Коми 61
- Республика Калмыкия 55
- Республика Северная Осетия - Алания 50
- Владимирская область 49
- Республика Татарстан 49
- Томская область 46
- Республика Адыгея 45
- Еврейская автономная область 44
- Орловская область 42
- Республика Тыва 41
- Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- Республика Хакасия 35
- Белгородская область 33
- Пензенская область 32
- Рязанская область 31
- Республика Ингушетия 31
- Камчатский край 25
- Магаданская область 18
- Республика Марий Эл 14
- Республика Алтай 14
- Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 535 172.