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06.11.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 41335 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 41335 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6880
  • 2 Санкт-Петербург 3138
  • 3 Московская область 3085
  • 4 Самарская область 1621
  • 5 Воронежская область 795
  • 6 Нижегородская область 795
  • 7 Республика Крым 776
  • 8 Свердловская область 741
  • 9 Красноярский край 719
  • 10 Пермский край 711
  • 11 Республика Башкортостан 669
  • 12 Ростовская область 648
  • 13 Саратовская область 638
  • 14 Смоленская область 598
  • 15 Омская область 578
  • 16 Ульяновская область 558
  • 17 Челябинская область 554
  • 18 Иркутская область 538
  • 19 Брянская область 521
  • 20 Алтайский край 503
  • 21 Хабаровский край 502
  • 22 Ставропольский край 486
  • 23 Архангельская область 474
  • 24 Волгоградская область 465
  • 25 Липецкая область 414
  • 26 Оренбургская область 407
  • 27 Республика Коми 405
  • 28 Тверская область 398
  • 29 Ленинградская область 398
  • 30 Вологодская область 395
  • 31 Удмуртская Республика 392
  • 32 Новосибирская область 390
  • 33 Калининградская область 387
  • 34 Пензенская область 387
  • 35 Забайкальский край 372
  • 36 Курская область 356
  • 37 Белгородская область 354
  • 38 Севастополь 349
  • 39 Тюменская область 348
  • 40 Орловская область 344
  • 41 Приморский край 341
  • 42 Кемеровская область 321
  • 43 Владимирская область 320
  • 44 Краснодарский край 309
  • 45 Новгородская область 290
  • 46 Псковская область 290
  • 47 Республика Саха (Якутия) 290
  • 48 Ярославская область 280
  • 49 Томская область 269
  • 50 Тульская область 269
  • 51 Республика Карелия 264
  • 52 Астраханская область 264
  • 53 Кировская область 263
  • 54 Ханты-Мансийский автономный округ 261
  • 55 Мурманская область 251
  • 56 Рязанская область 244
  • 57 Республика Хакасия 234
  • 58 Ивановская область 226
  • 59 Республика Татарстан 217
  • 60 Курганская область 216
  • 61 Тамбовская область 208
  • 62 Костромская область 205
  • 63 Республика Бурятия 203
  • 64 Калужская область 203
  • 65 Амурская область 195
  • 66 Республика Чувашия 182
  • 67 Республика Мордовия 167
  • 68 Республика Дагестан 163
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 144
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
  • 71 Республика Марий Эл 127
  • 72 Чеченская Республика 114
  • 73 Сахалинская область 104
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 104
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 76 Республика Ингушетия 82
  • 77 Республика Адыгея 79
  • 78 Республика Тыва 70
  • 79 Республика Алтай 52
  • 80 Еврейская автономная область 47
  • 81 Республика Калмыкия 47
  • 82 Камчатский край 46
  • 83 Магаданская область 31
  • 84 Чукотский автономный округ 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 755 930 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,14%
  • 2. Республика Алтай, Камчатский край 0,22%
  • 3. Республика Тыва 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 188 смертей
  • Москва 98
  • Санкт-Петербург 86
  • Московская область 49
  • Краснодарский край 46
  • Ставропольский край 41
  • Пермский край 41
  • Воронежская область 40
  • Нижегородская область 39
  • Волгоградская область 31
  • Красноярский край 31
  • Челябинская область 30
  • Ростовская область 28
  • Свердловская область 27
  • Иркутская область 27
  • Самарская область 26
  • Алтайский край 26
  • Пензенская область 25
  • Саратовская область 24
  • Удмуртская Республика 23
  • Республика Крым 21
  • Республика Башкортостан 21
  • Рязанская область 18
  • Тульская область 18
  • Оренбургская область 18
  • Республика Чувашия 17
  • Липецкая область 15
  • Севастополь 15
  • Ханты-Мансийский автономный округ 15
  • Новосибирская область 15
  • Брянская область 12
  • Владимирская область 11
  • Астраханская область 11
  • Республика Татарстан 11
  • Омская область 11
  • Ивановская область 10
  • Тверская область 9
  • Республика Коми 9
  • Вологодская область 9
  • Мурманская область 9
  • Республика Хакасия 9
  • Смоленская область 8
  • Тюменская область 8
  • Забайкальский край 8
  • Калужская область 7
  • Тамбовская область 7
  • Ярославская область 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Курская область 6
  • Республика Мордовия 6
  • Ульяновская область 6
  • Республика Бурятия 6
  • Орловская область 5
  • Республика Карелия 5
  • Калининградская область 5
  • Республика Адыгея 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Белгородская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Псковская область 4
  • Чеченская Республика 4
  • Кемеровская область 4
  • Хабаровский край 4
  • Костромская область 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Курганская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Приморский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Камчатский край 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Новгородская область 1

За весь период по России умерло 245 635 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 201 человек
  • Москва 5958
  • Санкт-Петербург 3300
  • Московская область 3129
  • Самарская область 986
  • Республика Крым 701
  • Красноярский край 690
  • Республика Башкортостан 669
  • Ростовская область 607
  • Свердловская область 521
  • Пермский край 509
  • Удмуртская Республика 507
  • Ульяновская область 480
  • Астраханская область 425
  • Республика Саха (Якутия) 405
  • Алтайский край 375
  • Липецкая область 368
  • Нижегородская область 358
  • Ленинградская область 352
  • Тверская область 336
  • Брянская область 325
  • Калининградская область 321
  • Омская область 303
  • Псковская область 301
  • Волгоградская область 292
  • Оренбургская область 285
  • Тульская область 269
  • Вологодская область 260
  • Кемеровская область 259
  • Республика Карелия 258
  • Севастополь 250
  • Хабаровский край 246
  • Мурманская область 241
  • Тамбовская область 216
  • Забайкальский край 212
  • Саратовская область 207
  • Челябинская область 205
  • Архангельская область 201
  • Приморский край 194
  • Курская область 192
  • Республика Бурятия 186
  • Ханты-Мансийский автономный округ 175
  • Республика Чувашия 166
  • Республика Дагестан 154
  • Смоленская область 144
  • Воронежская область 137
  • Кировская область 136
  • Республика Мордовия 128
  • Ставропольский край 125
  • Ивановская область 117
  • Калужская область 112
  • Чеченская Республика 108
  • Иркутская область 108
  • Кабардино-Балкарская Республика 105
  • Костромская область 101
  • Тюменская область 101
  • Новосибирская область 98
  • Амурская область 93
  • Новгородская область 91
  • Сахалинская область 79
  • Краснодарский край 68
  • Карачаево-Черкесская Республика 68
  • Ярославская область 67
  • Курганская область 62
  • Республика Коми 61
  • Республика Калмыкия 55
  • Республика Северная Осетия - Алания 50
  • Владимирская область 49
  • Республика Татарстан 49
  • Томская область 46
  • Республика Адыгея 45
  • Еврейская автономная область 44
  • Орловская область 42
  • Республика Тыва 41
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • Республика Хакасия 35
  • Белгородская область 33
  • Пензенская область 32
  • Рязанская область 31
  • Республика Ингушетия 31
  • Камчатский край 25
  • Магаданская область 18
  • Республика Марий Эл 14
  • Республика Алтай 14
  • Чукотский автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 535 172.

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