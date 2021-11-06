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06.11.2021 12:12
Рубрика: Власть

Захарова назвала шокирующими сообщения об избиениях мигрантов на границах ЕС

Текст: Мария Захарова
"Полконя-2021"

Вчера пришли новости одна выше другой. Литва начала строить заграждения на границе с Республикой Беларусь из-за притока мигрантов. На первых участках уже установлен стальной забор высотой 3-4 метра. Польша планирует возвести стену - 5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения.

Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена "кого надо" стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену "неправильную".

Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Не так давно немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза. Эти материалы наглядно демонстрируют, как "высокие правочеловеческие стандарты" в "полном соответствии с ценностями Европы" применяются на практике.

Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками и орут на них "Валите в Боснию!".

Этот ролик стал документальным подтверждением сообщений таких НПО, как "Сеть по нарушению прав на границе", которые собрали целую коллекцию свидетельств о целенаправленной противозаконной программе выдавливания мигрантов за пределы границ ЕС специальными "командами".

Как выяснили журналисты, эти "команды" составлены из сотрудников особых отделов полиции есовских стран, специально натренированных для разборок с уличными бандами. Многие из них - ветераны балканских войн 90-х.

Аналогичная ситуация происходит на южных границах ЕС.

СМИ также выяснили, что ЕС выделил странам Юго-Восточной Европы 532 миллиона евро на "защиту границ". Очевидно, часть этих денег пошла на содержание "команд". Более того, граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общеесовские налоги.

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Как вам такая концовка моего поста: "Теперь понятно, почему настолько спокойно в Европе относятся к тому филиалу ада, который разворачивается руками Варшавы и Вильнюса на восточной границе ЕС с Белоруссией. Этот сознательный шаг укладывается в общую концепцию миграционной политики ЕС. В нем нет места ни европейскому праву, ни Женевской конвенции о статусе беженцев, ни простому людскому состраданию"?

Неплохо, да? Факты и эмоции смешаны в нужной пропорции для создания эффекта. Но я так пост не завершу. Потому что, несмотря на всю дикость происходящего, это еще не все.

Нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путем их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана!!!

Фото: РИА Новости
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Напоминает "Полконя. Приключения барона Мюнхаузена" Р.Э.Распе: "Конь пил и никак не мог утолить свою жажду. Прошло несколько часов, а он все не отрывался от колодца. Что за чудо! Я был изумлен. Но вдруг позади меня послышался странный плеск. Я посмотрел назад и от удивления чуть не свалился с седла. Оказалось, что вся задняя часть моего коня была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе! От этого за моей спиной образовалось обширное озеро. Я был ошеломлен. Что за странность?"

Странность - не то слово. Может, и стену строят не столько от проникновения мигрантов в Евросоюз, сколько для их сохранения в его границах?

Источник: Официальная страница Марии Захаровой в Facebook

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