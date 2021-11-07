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07.11.2021 07:26
Рубрика: В мире

Десять человек пострадали при покушении на премьер-министра Ирака

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи пережил попытку покушения. Злоумышленники с помощью дронов атаковали его резиденцию. Официальные лица заявили, что политик не пострадал, но травмированы десять охранников.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Резиденция премьера находится в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT
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"Я в порядке. Слава Аллаху", - написал премьер-министр в Twitter вскоре после нападения, призвав "к спокойствию и сдержанности ради Ирака". Позже он появился в эфире местного телевидения, сидя за столом в белой рубашке. Как сообщают СМИ, аль-Казеи выглядел спокойно и хладнокровно.

В заявлении иракской службы безопасности, говорится, что неудавшаяся попытка убийства была совершена с помощью "заминированного беспилотника, который пытался поразить его резиденцию". "Силы безопасности принимают все необходимые меры в связи с этой неудавшейся попыткой", - подчеркивается в сообщении. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Покушение на премьер-министра Ирака произошло на фоне противостояния между силами безопасности страны и проиранскими шиитскими ополченцами, сторонники которых разбили лагеря за пределами "зеленой зоны", протестуя против результатов октябрьских парламентских выборов, на которых они потеряли около двух третей своих мест. Выборы были проведены на несколько месяцев раньше запланированного срока в ответ на массовые акции протеста в конце 2019 года, когда десятки тысяч жителей Багдада выступили против тотальной коррупции, нищеты и безработицы в Ираке.

Фото: Getty Images
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В пятницу демонстранты попытались проникнуть в "зеленую зону". Силовики применили слезоточивый газ и боевые патроны. Произошла перестрелка, в которой был убит один протестующий, связанный с шиитами. Пострадали и десятки силовиков. Аль-Каземи дал указание провести расследование с целью выяснить, кто нарушил приказ не открывать огонь. Некоторые из лидеров наиболее мощных радикальных группировок открыто обвинили аль-Каземи в смерти протестующего.

Напомним, 54-летний аль-Каземи был главой разведки Ирака до его назначения премьер-министром страны в мае 2020 года. Ополченцы считают его политиком, близким к США. Перед выборами иракский премьер провел несколько раундов переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, стремясь ослабить региональную напряженность.

В Вашингтоне решительно осудили нападение на резиденцию премьер-министра. "Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства", - сказал пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс.

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