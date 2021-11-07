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07.11.2021 16:56
Рубрика: Общество

Эксперт посоветовала заболевшим COVID-19 изолироваться от домашних животных

Текст: Ирина Невинная

Способны ли домашние животные переносить COVID-19 и заражать им людей? Исследования, проведенные в течение почти двух лет пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, не подтвердили предположения, что домашние животные могут распространять коронавирус на людей.

Фото: iStock
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"Похоже, что домашние животные заражаются вирусом от своих владельцев, а не наоборот", - ответила на вопрос Bloomberg эпидемиолог Колумбийского университета Джессика Джастман.

"Исследователи говорят, что домашние животные заражаются от своих владельцев, а не наоборот. Собаки и кошки способны заболеть COVID-19, в основном после тесного контакта с инфицированными людьми, - говорит Джессика Джастман. - Например, в Нидерландах исследователи протестировали 310 домашних животных из 196 домашних хозяйств, где за шесть месяцев до этого была обнаружена человеческая инфекция. У небольшого процента домашних животных (около 4 %) были признаки активной инфекции, что подтвердили мазки из носа, и почти у 20% были антитела, указывающие, что животное перенесло инфекцию".

В другом исследовании, проведенном в Канаде, около половины из 102 проверенных домашних животных из 77 домашних хозяйств, у которых был случай COVID за предыдущие девять месяцев, имели антитела по сравнению только с 9% животных из питомников и приютов и 3% бездомных кошек.

"Это означает, что, если у кого-то в вашем доме есть COVID-19, его следует изолировать от всех, включая домашних животных", - говорит Джастман.

Кроме того, есть доказательства того, что COVID может заражать пум, горилл и снежных барсов в зоопарках, а также хорьков и норок на фермах. До сих пор, говорит Джастман, вирус не был зарегистрирован на птицефабриках или свинофермах, но необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, восприимчивы ли к нему эти животные.

"Конечно, животные могут передавать инфекции людям, и когда это происходит, мы называем это зоонозной инфекцией, - говорит Джастман. - При этом хотя до сих пор существует неопределенность в отношении того, могли ли и какие именно животные быть первоначальным источником SARS-CoV-2, распространение от человека к человеку сейчас продолжает оставаться основным путем распространения".

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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