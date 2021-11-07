Эксперты рассказали о судьбе тысяч промзон в России

Заброшенные промзоны занимают десятки тысяч гектаров в российских городах. О том, какие есть варианты развития этих территорий, рассказали эксперты.

Промзоны в России - очень распространенное явление, говорит директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина. В период индустриализации промышленность решено было развивать, в первую очередь, там, где есть более-менее подготовленный рабочий класс. В первую очередь, это были Москва, Ленинград и другие крупные города. Поэтому Россия уникальна тем, что подавляющее большинство крупных городов являются крупными промышленными центрами. В среднем промзоны занимают до 30% территорий городов. В старых границах Москвы, столичного города, под промпредприятия уходило 18% площади. При этом современный взгляд на это - что промышленность может занимать не более 5-6% территории города.

Когда-то промзоны возникали на окраинах городов, однако постепенно вокруг них строились новые районы, и производства оказывались затянуты глубоко в городскую среду, отмечают в пресс-службе городского пространства "Хлебозавод". Многие предприятия уже потеряли свою актуальность - типографии, мануфактуры, цеха легкой и пищевой промышленности. Как только фабрики и производства перестали быть актуальными, появились большие пустующие промзоны в черте города, которые нужно было использовать эффективно. В крупных российских городах их сначала использовали под склады и офисы.

Сейчас в России около 18 тысяч промпредприятий, которые большей частью были построены более 60 лет назад, в 1990-х перепрофилировали свою деятельность и в результате многие не соответствуют своему первоначальному профилю и не эксплуатируются. Об этом рассказал на заседании круглого стола в Торгово-промышленной палате председатель Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Большинство предприятий не видят выхода из ситуации, так как модернизация, демонтаж и утилизация объектов связаны со значительными затратами, к которым предприятия не готовы.

В Москве, к примеру, сначала, в 1990-е годы, были попытки реорганизовать производства, территории передавали инвесторам. Позже промзоны поделили на три категории, рассказывает Ильина: одни остаются нетронутыми, так как на их территории есть, например, коммунальные объекты, пищевая промышленность. Вторая группа предприятий должна реорганизовываться в высокотехнологичные инновационные предприятия. И, наконец, третья (около 5 тысяч га) - промзоны, которые перестали выполнять свою функцию, на их месте должны построить жилье, сделать общественные территории и т.п. Это закреплено в генплане Москвы, и подобные программы есть в генпланах практически всех крупных городов.

Тем не менее до сих пор идут споры, нужно ли полностью отказываться от промзон в черте города, отмечает Ильина. Так, сейчас популярна концепция так называемого 15-минутного города - все необходимое, в том числе и работа, должны быть практически в пешей доступности. Сложность в том, что производства должны быть не вредными. В других странах научились с этим справляться, развивая "зеленую" экономику, отмечает эксперт. У нас пока это идеология будущего. Сейчас в жилых районах ради создания рабочих мест делают, в основном, коворкинги или офисные центры. Альтернативой им в этом плане могут стать креативные кластеры, где появляются рабочие места для художников, фотографов, небольших производств.

В 55 российских регионах свыше 32 тысяч гектаров промышленных территорий выключены из городской экономики, говорит заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов. Как правило, это локации в центре города либо в очень удобной доступности. В конце 2020 года президентом была поставлена задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промпредприятий и заброшенных объектах недвижимости. "Это шанс включить эти пространства в местную экономику", - подчеркивает Финогенов.

На участие в совместной программе Агентства стратегических инициатив и ДОМ.РФ по запуску креативных кластеров было подано более 3300 заявок почти из всех регионов. Уже до конца нынешнего года креативные пространства будут запущены в нескольких регионах - Ульяновской, Иркутской, Новгородской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Новосибирской и Рязанской областях, Удмуртии и Ханты-Мансийском АО.

Программа даст положительный эффект сразу по нескольким направлениям, добавляет Финогенов. Пустующие территории после преобразования будут активно задействованы в городской жизни, станут знаковыми и для горожан, и для туристов.

Сейчас крупные креативные кластеры, по данным ДОМ.РФ, работают в 28 городах России, занимая 1,65 млн кв. м. Более половины (59%) таких пространств сосредоточено в Москве, 17% в Санкт-Петербурге. В столице были реорганизованы территории шелковой фабрики "Красная роза", завода "Манометр", хлебозавода, винного комбината. В Санкт-Петербурге культурно-деловое пространство появилось на месте исторической территории завода "Сименс и Гальске", в Нижнем Новгороде - на месте печатного цеха "Нижполиграф", в Перми - на территории бывшего паровозоремонтного завода, в Иркутске - пивоваренного, в Ростове-на-Дону под творческий кластер переделывают территорию винно-водочного завода.

Проектом Стратегии развития строительства и ЖКХ до 2030-2035 года предусмотрено для вовлечения в оборот неэффективно используемых земель, в том числе недействующих промышленных территорий и производственных районов, механизма комплексного развития территории.

Реорганизация имеет смысл, если проводится не точечно, отмечает Ильина. Бывает, что на территории несколько предприятий, и кто-то из владельцев хочет отдать территорию под реорганизацию, а другие еще раздумывают. Закон о КРТ решает эту проблему: в этом случае нерешительному владельцу выплатят компенсацию.

Пока же промзоны реорганизуются, в основном, в жилые кварталы. В первую очередь, это происходит в тех городах, где растет население и высок спрос на жилье. Если в советское время города росли вширь, то сейчас есть тенденция к более эффективному использованию территорий, тем более что расширение порождает, например, проблемы с транспортной доступностью. В Москве за последние десять лет почти половина построенного жилья (19 млн кв.м из 41 млн) появилось как раз на территории бывших промзон, сообщил недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В городах, где нет спроса на жилье и активного строительства, много говорят о необходимости реорганизации промзон, но пока это идет очень медленно, отмечает Ильина.

Перспективен еще один вариант судьбы промзон - реновация их в новые промзоны по механизму "brownfield" (в отличие от "greenfield" - строительства в чистом поле), отмечает Гамза. При этом повторно используются уже имеющиеся территории, здания или промышленные объекты. По сравнению со строительством "с нуля" этот механизм финансирования позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы - пространство, терминалы, инженерные коммуникации и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Могут быть выделены отдельные площадки в промзоне, которые подлежат реновации. Однако это более сложная организационная работа для инвестора. Но с учетом тренда на устойчивое развитие и "зеленое строительство" в ближайшие годы это может быть весьма актуально.

Примерно по этой схеме собирается провести редевелопмент ряда промзон Москва. До конца года планируется подписать договора о редевелопменте промзон для строительства 11,5 млн кв.м объектов. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, передает "Интерфакс". Речь идет о строительстве 4,5 тысячи производств со 125 тысячами рабочих мест.