Эксперты "РГ" рассказали, как завещать аккаунт, домен и биткойн

Почти у каждого сегодня есть аккаунт хотя бы в одной из соцсетей. Это не только способ общения, но и нередко средство заработка. Можно ли завещать его детям и внукам? А что делать с доменом или накопленной криптовалютой?

Сразу предупредим: не все вопросы в этой сфере до конца юридически урегулированы. Например, российские нотариусы не могут формально включить аккаунт в наследственную массу: для этого надо подтвердить личность умершего владельца, а в нашей стране регистрация в соцсетях происходит без паспорта. Кроме того, встает вопрос, что именно должно переходить наследникам, доступ ко всему аккаунту или к его части?

Пока соцсети сами регулируют эти моменты в договорах присоединения. Например, пользователи ресурса Gmail могут указать, что делать с их аккаунтами на случай ухода из жизни: удалить или передать. "ВКонтакте" и Facebook разрешают родственникам умерших закрыть или удалить их страницы, а также перевести в статус "памятных". Такая процедура называется меморизация. Instagram и Twitter лишь удаляют профиль.

- Я в этом не вижу никакого рационального объяснения, кроме коммерческих интересов, - считает Леонид Вахрушев, старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ.

Судебная практика, как российская, так и зарубежная, по этому вопросу не отличается однообразием. Однако в каждом конкретном случае у наследников есть право обратиться в суд за получением доступа к информации, хранящейся на сервисах, советует Ольга Филиппова, член правления Нотариальной палаты Свердловской области.

А вот перенять от родственника доменное имя, под которым, согласно ФЗ-149 "Об информации", понимается символьное обозначение адреса сайта в Интернете, уже реальнее. Точнее говоря, наследуются права и обязанности по договору администрирования. Для этого претендент пишет заявление компании-регистратору и просит перезаключить договор на себя в связи со смертью прежнего администратора. Прикладывает к нему старый договор, сертификат или свидетельство о регистрации домена, а также нотариально заверенную копию свидетельства о смерти или справку от нотариуса о количестве наследников (если их больше одного, то другие должны согласиться все оформить на заинтересованное лицо).

Какие сложности тут могут возникнуть? Первая - когда регистратор находится не в России, вторая - когда срок регистрации уже истек, соответственно, доменное имя утрачено или передано другому человеку. В этом случае восстановить доступ можно только через суд.

У наследников есть право обратиться в суд за получением доступа к информации на сервисах

Понятие цифровой валюты в российское законодательство введено 1 января 2021 года 259-ФЗ. Это совокупность электронных данных в информационной системе, которые могут быть приняты в качестве средства платежа. Когда пользователь включен в реестр, наследникам переходят права по его договору, но чтобы получить доступ к финансам, им нужно знать специальный цифровой код (публичную и закрытую часть).

- Если владелец биткойнов опасается утечки информации до срока, лучше составить закрытое завещание, - рекомендует Ольга Филиппова.

Пока тема наследования цифровых активов в России не так популярна, поскольку большинство из них не представляет особой ценности для наследников. Но со временем те же аккаунты со значительным количеством лицензионной музыки и электронными библиотеками начнут представлять интерес, уверен Леонид Вахрушев. Так что лучше заранее побеспокоиться об их будущем.