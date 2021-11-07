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Рубрика: Экономика

Финансист назвал самые перспективные валюты для роста сбережений

Текст: Евгения Думанская

Валютный портфель консервативного российского инвестора довольно скуден - это рубль, доллар и евро. Однако эффективный портфель позволяет включать самые выгодные валюты, рассказал начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Фото: Istock
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Доллар США с начала года укрепился почти ко всем валютам "Большой десятки", поэтому должен быть в портфеле. Также стоит обратить внимание на канадский доллар, получивший поддержку от цен на нефть, и швейцарский франк, который считается "защитной" валютой.

Не стоит отказываться и от российского рубля, рассматривая группу валют "Emerging Markets" (развивающиеся страны с рыночной экономикой). Рубль стал лидером в группе по росту к доллару, и, как отметил Шульгин, по мнению специалистов, в ближайшие месяцы продолжит извлекать пользу из конъюнктуры рынка энергоносителей. Заметной коррекции эксперты не ждут как минимум полгода.

Также в портфель стоит включить южнокорейскую вону, которая будет поддержана новым циклом ужесточения кредитно-денежной политики в стране, и тайский бат. Его присутствие в портфеле является сдвигом в сторону "спекулятивной компоновки" - страна готовится к оживлению экономики благодаря туризму.

"Доли валют EM могут распределиться так: рубль - 30%, корейская вона - 10%, тайский бат - 10%", - рассказал Шульгин в беседе с агентством "Прайм".

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Инвестиции

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