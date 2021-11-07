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07.11.2021 21:30
Рубрика: Власть

Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14"

Текст: Юрий Гаврилов

С начала года в Инженерные войска в рамках гособоронзаказа поставлено свыше 300 единиц военной и специальной техники. Ее получили все военные округа и Северный флот. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Список новой инженерной техники обширный. В нем в том числе имеются многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-14". Известно, что, к примеру, робот-сапер "Уран-6" наши военные использовали при разминировании древней Пальмиры, городов Алеппо, Дэйр-эз-Зор, других населенных пунктов Сирии. Весит она около шести тонн, оснащена четырьмя видеокамерами и достаточно проста в управлении. Руководит бронированным комплексом оператор с расстояния, гарантирующего безопасность даже при подрыве боеприпаса. "Уран" может и сам дистанционно выполнить такую операцию с помощью 30-мм автоматической пушки. Что гарантирует комплексу достаточно большой эксплуатационный срок. А еще робот-сапер оборудован различными тралами и выдерживает близкий взрыв до 60 килограммов тротила.

Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть "Уран-6" отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины. Военные утверждают, что ничего подобного в армии прежде не было, и только одна такая машина заменяет два десятка штатных саперов.

Помимо "Уранов", военные инженеры получили в этом году системы дистанционного минирования ИСДМ, модернизированный понтонный парк ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МТ и БМК-МО, специальные транспортные средства групп разминирования (САГР), тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, бурильно-ударные машины БУМ-2, станции комплексной очистки и опреснения воды СКО-10 и СКО-10/5, комплекты доочистки и консервации воды МККВ-1000.

В Минобороны РФ уточнили, что всего в рамках гособоронзаказа до конца года в соединения и воинские части инженерных войск будет поставлено свыше 600 единиц современной техники.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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