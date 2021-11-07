Юбилейный российско-американский "Диалог Форт Росс" прошел виртуально

Отношения России и США проходят через "очень жесткий и сложный кризис", но пора "обнулить существующие ограничения и начать строить вверх с самого основания, а не опускаться вниз". Такой призыв к американской стороне озвучил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе юбилейной российско-американской международной конференции "Диалог Форт Росс".

Десятый по счету форум, организованный при поддержке компаний ПАО "Транснефть", ПАО "Совкомфлот" и "Шеврон", состоялся в виртуальном формате и подтвердил свой статус авторитетной площадки для обмена мнениями как по вопросам истории, так и по всему спектру современных отношений России и США.

Несмотря на трудности, Москва и Вашингтон после июньского саммита лидеров двух стран в Женеве установили устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. В частности, обсуждаются вопросы стратегической стабильности и кибербезопасности. Экс-губернатор Калифорнии Джерри Браун видит причину нынешних проблем в отношениях в сохранившемся из-за "старых предрассудков духе соперничества". Для выхода из ситуации необходимо "не навязывать друг другу свои взгляды, а слушать и учиться друг у друга", отметил Браун.