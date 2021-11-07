КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в годовщину Октябрьской революции

В 104-ую годовщину Октябрьской революции КПРФ и ее сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади. Участники левых сил также провели аналогичную церемонию у памятника маршалу Георгию Жукову.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех патриотов отметить этот праздник. "Это праздник трудового народа, это праздник нашей великой государственности. Этот праздник проявил новый мир, новое будущее, и пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия, и новые космические достижения", - приводит РИА Новости его слова.