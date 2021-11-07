Законопроект Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 41 229 774,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 19 343 506,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 17 845 990,8 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 17 845 990,8тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 40 293 851,7 тыс. рублей;

3) профицит республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 935 922,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2023 год в сумме 37 954 546,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 15 015 073,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 15 015 073,8 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 15 015 073,8 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 39 224 359,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 15 223 010,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 15 223 010,8 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 15 223 010,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2023 год в сумме 37 156 625,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 679 985,1 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 38 422 767,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 412 880,5 тыс. рублей;

3) профицит республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2023 год в сумме 797 920,9 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 801 592,0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Марий Эл

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 57 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы в Республике Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов и муниципальных районов

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 11 и пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога в части суммы, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей) в бюджеты городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Установить, что налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляется в бюджеты городских округов и муниципальных районов по нормативам согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исчисления суммы налога на доходы физических лиц с доходов от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента

Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, применяемый при исчислении фиксированных авансовых платежей налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, в размере 2,05.

Статья 5. Особенности установления норматива отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджеты сельских поселений

Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов норматив отчисления в бюджеты сельских поселений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет муниципального района в соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 11 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл", в размере 2 процентов.

Статья 6. Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов и муниципальных районов

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 11 и пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы в Республике Марий Эл

1. Установить, что государственные унитарные предприятия Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, обязаны до начала процесса приватизации перечислить в республиканский бюджет Республики Марий Эл часть прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов и платежей, в размере, установленном законодательством Республики Марий Эл, подлежащую уплате в республиканский бюджет Республики Марий Эл за предшествующие началу процесса приватизации периоды.

2. Установить, что размер платы за услуги, оказываемые государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл в соответствии с их учредительными документами, устанавливается органом исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, в ведении которого находится соответствующее государственное казенное учреждение Республики Марий Эл.

Статья 8. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл

Государственные казенные учреждения Республики Марий Эл при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи. Размеры авансирования указанных договоров (государственных контрактов) определяются Правительством Республики Марий Эл.

Статья 10. Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 5 851 648,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 779 810,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 070 558,0 тыс. рублей согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

Статья 11. Особенности использования средств по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл, государственных органов Республики Марий Эл, государственных учреждений Республики Марий Эл и иных юридических лиц

Правительство Республики Марий Эл не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, за исключением решений, принимаемых в связи с наделением органов исполнительной власти Республики Марий Эл (государственных учреждений Республики Марий Эл) федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Республики Марий Эл, нормативными правовыми актами Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл функциями (полномочиями), ранее не осуществляемыми органами исполнительной власти Республики Марий Эл (государственными учреждениями Республики Марий Эл).

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется с использованием средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, не вправе принимать решение об увеличении штатной численности работников, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Марий Эл не принимать в 2022 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений.

Статья 12. Особенности установления отдельных расходных обязательств Республики Марий Эл и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Провести с 1 февраля 2022 года индексацию следующих денежных выплат отдельным категориям граждан исходя из коэффициента индексации, определяемого Правительством Республики Марий Эл:

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности Председателю Государственного Собрания (Верховного Совета двенадцатого созыва) Республики Марий Эл, Первому заместителю (Заместителю) Председателя Государственного Собрания (Верховного Совета двенадцатого созыва) Республики Марий Эл, депутатам Государственного Собрания (Верховного Совета двенадцатого созыва) Республики Марий Эл, работавшим на постоянной профессиональной основе, предусмотренной статьей 32.2 Закона Республики Марий Эл от 15 февраля 1994 года № 43-III "О статусе депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл";

минимального размера пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Марий Эл, предусмотренной статьей 16 Закона Республики Марий Эл от 23 февраля 1995 года № 194-III "О государственной службе в Республике Марий Эл";

дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан за особые заслуги перед Республикой Марий Эл, устанавливаемого в дополнение к страховой пенсии по старости или по инвалидности, предусмотренной статьей 1 Закона Республики Марий Эл от 18 сентября 2001 года № 24-З "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Республикой Марий Эл";

денежной компенсации выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взамен обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, предусмотренной частью пятой статьи 10 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл";

единовременной выплаты материнского капитала, предусмотренной статьей 11.1 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл";

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 15 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл";

ежемесячной денежной выплаты одному из неработающих трудоспособных родителей (единственному неработающему трудоспособному родителю), осуществляющему уход за двумя и более детьми-инвалидами, нуждающимися в уходе, предусмотренной статьей 2 Закона Республики Марий Эл от 2 августа 2011 года № 43-З "О дополнительных мерах социальной поддержки неработающих трудоспособных граждан, являющихся родителями детей-инвалидов и осуществляющих уход за ними";

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности Главе Республики Марий Эл (Президенту Республики Марий Эл), предусмотренной статьей 4 Закона Республики Марий Эл от 23 октября 2013 года № 38-З "О социальных гарантиях деятельности Главы Республики Марий Эл - Председателя Правительства Республики Марий Эл".

Статья 13. Межбюджетные трансферты местным бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемый в качестве критерия выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности, - 2,33.

2. Установить значение критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2022 год в размере 35 рублей в расчете на одного жителя, на 2023 год - 35 рублей в расчете на одного жителя, на 2024 год - 35 рублей в расчете на одного жителя.

3. Утвердить перечень субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, на 2022 год в сумме 12 449 192,5 тыс. рублей, в том числе дотации - 967 280,2 тыс. рублей, субсидии - 3 269 284,6 тыс. рублей, субвенции - 7 435 373,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 777 254,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 963 505,9 тыс. рублей, в том числе дотации - 733 312,8 тыс. рублей, субсидии - 1 349 429,8 тыс. рублей, субвенции - 5 918 034,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 962 728,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9 071 461,5 тыс. рублей, в том числе дотации - 733 312,8 тыс. рублей, субсидии - 1 969 707,3 тыс. рублей, субвенции - 5 920 020,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 448 420,5 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

на 2022 год согласно приложениям № 11-14 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 15- 18 к настоящему Закону.

6. Нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл может утверждаться распределение между муниципальными образованиями:

субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Марий Эл, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Республики Марий Эл и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

7. Установить, что в 2022 году предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, которые имеют целевое назначение и включены в перечень, утвержденный Министерством финансов Республики Марий Эл, или источником софинансирования (финансового обеспечения) которых являются межбюджетные трансферты, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году в сумме 3 048 359,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 3 170 924,9 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 3 298 332,4 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2022 году в сумме 9 080,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 9 080,3 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 9 080,3 тыс. рублей.

Статья 14. Субсидии из местных бюджетов в республиканский бюджет Республики Марий Эл

Установить, что в 2022 году субсидии, предусмотренные статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Закона Республики Марий Эл "О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл", из местных бюджетов в республиканский бюджет Республики не перечисляются.

Статья 15. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. В 2022 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются субсидии:

1) участникам мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы на:

развитие животноводства;

развитие растениеводства;

обеспечение доступности кредитных ресурсов;

обеспечение обновления основных средств;

компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;

реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части сельского хозяйства;

2) участникам государственной программы Республики Марий Эл "Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы" на:

организацию стажировок для инвалидов молодого возраста, в том числе из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, в целях развития профессиональных знаний, умений и навыков;

организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов;

3) субъектам инвестиционной деятельности - исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат:

по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга;

по процентным платежам кредитного договора (договоров);

4) исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Развитие транспортного комплекса на 2019 - 2030 годы" на возмещение:

акционерному обществу "Содружество":

недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл;

недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл;

акционерному обществу Авиационная компания "РусЛайн" на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением региональных воздушных перевозок пассажиров;

недополученных доходов в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров.

5) редакциям периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти Республики Марий Эл, на возмещение затрат, связанных с созданием и распространением газетной (журнальной) продукции;

6) организациям независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), издающим книги и осуществляющим реализацию социально значимых проектов в сфере языка, культуры, образования и науки, а также по проблемам патриотического воспитания граждан, укрепления и развития межнациональных отношений, на поддержку книгоиздания;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях;

8) юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных их индивидуальными программами;

9) индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования;

10) государственному унитарному казенному предприятию Республики Марий Эл "Мостремстрой" на возмещение затрат, возникающих в результате реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания мостовых сооружений.

Регулирование вопросов предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл осуществляется нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл.

2. В 2022 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл на основании решений Главы Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл предоставляются гранты в форме субсидий:

юридическим лицам, не являющимся казенными учреждениями, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых уполномоченный орган не осуществляет функции полномочия учредителя, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Республики Марий Эл, а также осуществляющих деятельность, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Марий Эл;

бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл не осуществляет функции и полномочия учредителя, зарегистрированным на территории Республики Марий Эл, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, осуществляющим добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Республики Марий Эл, осуществляющим деятельность, направленную на поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности;

научным и образовательным организациям на поддержку развития элитного семеноводства;

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, на развитие семейных ферм;

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (грант "Агростартап");

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы.

Порядок предоставления указанных субсидий определяется Правительством Республики Марий Эл, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Статья 16. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. В 2022 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования;

частным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в рамках мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Республики Марий Эл "Социальная поддержка граждан" на 2013 - 2025 годы;

Адвокатской палате Республики Марий Эл на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Марий Эл;

Республиканскому фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл на обеспечение деятельности регионального оператора;

исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)":

Микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" на:

оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в центре "Мой бизнес" в офлайн- и онлайн-форматах;

оказание гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре "Мой бизнес" в офлайн- и онлайн-форматах;

оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес";

развитие региональной гарантийной организации;

автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл" на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам - исполнителям мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы на возмещение части затрат, связанных с:

приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива;

приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике Марий Эл - исполнителю мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности;

национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям на возмещение затрат (части затрат) по реализации программ (мероприятий) по сохранению и развитию национальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл;

юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных их индивидуальными программами;

исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)":

Фонду развития промышленности Республики Марий Эл на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части развития промышленности по следующим направлениям:

на его капитализацию для оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Республики Марий Эл;

на обеспечение его деятельности;

автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда в Республике Марий Эл" на:

создание и обеспечение его деятельности;

создание и обеспечение деятельности "фабрики процессов";

юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных их индивидуальными программами.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл.

Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля Республики Марий Эл соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

3. В 2022 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл на основании решений Главы Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл предоставляются гранты в виде субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, зарегистрированным на территории Республики Марий Эл:

осуществляющим деятельность в области физической культуры и массового спорта в Республике Марий Эл, за исключением профессионального спорта;

осуществляющим деятельность, направленную на поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности;

являющимся образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Республики Марий Эл, на реализацию проекта, обеспечивающего развитие медицинского образования и подготовку кадров с высшим медицинским образованием по специальности "Лечебное дело" в Республике Марий Эл;

осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Республики Марий Эл на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование;

в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку творчества в области изобразительного искусства в Республике Марий Эл.

Порядок предоставления указанных субсидий определяется Правительством Республики Марий Эл, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Статья 17. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам

1. Министерство финансов Республики Марий Эл вправе в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл, предоставлять на возвратной основе из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетные кредиты местным бюджетам в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл на эти цели:

на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов на срок до 5 лет в 2022 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме до 10 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме до 10 000,0 тыс. рублей;

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, в 2022 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджетного кредита.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 настоящей статьи, в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, заканчивается за 2 месяца до окончания финансового года.

4. В случае если предоставленные местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остатки непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются Министерством финансов Республики Марий Эл в установленном им порядке.

5. Установить, что Правительство Республики Марий Эл вправе провести в 2022 году реструктуризацию обязательств (задолженности) муниципальных образований перед Республикой Марий Эл по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, на следующих основных условиях:

1) задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит погашению в период с 2025 по 2029 год включительно ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности - с возможностью ее досрочного погашения;

2) за пользование средствами республиканского бюджета Республики Марий Эл взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам;

3) обязательства муниципального образования, подлежащие включению в дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетных кредитов, устанавливаются Правительством Республики Марий Эл.

Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований, указанных в настоящей части, меры ответственности за невыполнение муниципальным образованием условий реструктуризации и обязательств, включенных в дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетных кредитов, устанавливаются Правительством Республики Марий Эл.

Статья 18. Государственный внутренний долг Республики Марий Эл и государственные внутренние заимствования Республики Марий Эл

1. Установить:

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Марий Эл на 1 января 2023 года в сумме 10 998 530,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 10 200 609,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 9 399 017,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

программу государственных внутренних заимствований Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 19 к настоящему Закону;

объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Марий Эл в 2022 году в сумме 537 608,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 537 608,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 537 608,2 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в 2022 году в сумме 5 469,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 351,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 3 208,0 тыс. рублей, из них:

по кредиту на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2022 году в сумме 65,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 65,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 65,1 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи) в 2022 году в сумме 238,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 236,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 212,5 тыс. рублей;

по кредиту для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл в 2022 году в сумме 405,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 266,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 126,8 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (в целях погашения долговых обязательств) в 2022 году в сумме 2 849,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 871,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 891,9 тыс. рублей;

по кредиту для погашения долговых обязательств Республики Марий Эл (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным Республикой Марий Эл (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, в 2022 году в сумме 1 911,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 911,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 911,7 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований в составе источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в 2022 году в сумме 1 116 315,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 140 153,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 140 153,9 тыс. рублей, из них:

по кредиту для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл в 2022 году в сумме 138 980,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 138 980,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 138 980,3 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (в целях погашения долговых обязательств) в 2022 году в сумме 977 334,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 977 334,8 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 977 334,8 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи) в 2023 году в сумме 23 838,8 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 23 838,8 тыс. рублей.

3. Установить, что в 2022 году бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Марий Эл направляются на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному Республике Марий Эл из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл, в соответствии с утвержденным графиком возврата реструктурированной задолженности и процентов за рассрочку.

4. Установить, что в 2022 году Республика Марий Эл вправе привлекать бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме до 2 400 000,0 тыс. рублей на срок, установленный бюджетным законодательством, при условии их возврата не позднее 15 декабря текущего финансового года.

5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Республика Марий Эл не осуществляет государственных внешних заимствований и по состоянию на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года не имеет государственного внешнего долга.

Статья 19. Государственные гарантии Республики Марий Эл

Установить, что:

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов государственные гарантии Республики Марий Эл не предоставляются;

по состоянию на 1 января 2022 года Республика Марий Эл не имеет обязательств по предоставленным государственным гарантиям;

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные ассигнования на возможное исполнение государственных гарантий Республики Марий Эл не предусматриваются.

Статья 20. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2022 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Марий Эл по решению министра финансов Республики Марий Эл без внесения изменений в настоящий Закон является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 10 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Правительства Республики Марий Эл в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл:

в сумме 5 000,0 тыс. рублей - на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и лиц, замещающих государственные должности Республики Марий Эл;

в сумме 743 417,5 тыс. рублей - на ликвидацию дефицита территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета, повышение оплаты труда, погашение кредиторской задолженности, оплату за коммунальные услуги, проведение мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции, финансовое обеспечение мероприятий по реализации региональных проектов, прочие выплаты по обязательствам государства.

Установить, что в 2022 году внесение изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Марий Эл без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями министра финансов Республики Марий Эл осуществляется в случае образования экономии бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных в целях финансового обеспечения мероприятий по реализации региональных проектов (за исключением бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета):

по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Марий Эл (муниципальных нужд);

в связи с изменением объемов софинансирования расходных обязательств.

Статья 21. Приостановление действия отдельных законодательных актов Республики Марий Эл

Приостановить на 2022 год действие:

части первой статьи 29 Закона Республики Марий Эл от 15 февраля 1994 года № 43-III "О статусе депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл" (Ведомости Государственного Собрания Республики Марий Эл, 1994, № 2, ст. 34; Собрание законодательства Республики Марий Эл, 1996, № 12, ст. 365; 1997, № 7, ст. 282; 2000, № 7, ст. 191; 2001, № 5, ст. 222, № 10, ст. 400; 2002, № 1, ст. 8, № 4, ст. 115, № 7, ст. 228; 2003, № 1, ст. 14, № 7, ст. 194; 2004, № 1, ст. 6, № 4, ст. 108, № 8, ст. 236; 2005, № 4, ст. 148, № 8, ст. 335, № 12 (часть I), ст. 439; 2006, № 4 (часть II), ст. 143, № 11, ст. 401; 2007, № 1 (часть I), ст. 4, № 3, ст. 121, № 6, ст. 288, № 8 (часть I), ст. 372, № 11 (часть I), ст. 505; 2008, № 4 (часть I), ст. 192, № 5 (часть I), ст. 232, № 11, ст. 526; 2009, № 4 (часть I), ст. 142, № 5, ст. 222, № 12 (часть I), ст. 491; 2010, № 4, ст. 164, № 6, ст. 281, № 9 (часть I), ст. 444; 2011, № 7, ст. 349, № 9 (часть I), ст. 461; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010012, 31 июля 2012 г., № 30072012010043, 29 декабря 2012 г., № 29122012010088; 27 февраля 2013 г., № 26022013010003, 2 августа 2013 г., № 01082013010023, 24 октября 2013 г., № 23102013010039; 29 апреля 2014 г., № 28042014010017, 19 августа 2014 г., № 18082014010035, 29 декабря 2014 г., № 29122014010069; 31 декабря 2015 г., № 30122015010063; 1 марта 2016 г., № 29022016010009; 7 марта 2017 г., № 07032017010002, 4 августа 2017 г., № 04082017010031, 3 октября 2017 г., № 03102017010044, 27 декабря 2017 г., № 26122017010068) в части размера возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий;

части первой и второй статьи 2 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 49-З "О мерах государственной социальной поддержки в сфере образования" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 3; 2006, № 1 (часть II), ст. 14; 2007, № 5, ст. 208, № 8 (часть II), ст. 376, № 11 (часть I), ст. 490, 501; 2008, № 11, ст. 533; 2009, № 12 (часть I), ст. 499; 2010, № 6, ст. 291, № 11, ст. 506; 2011, № 4, ст. 174; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010014; 24 октября 2013 г., № 23102013010046, 3 декабря 2013 г., № 02122013010054, 30 декабря 2013 г., № 30122013010063; 23 мая 2014 г., № 23052014010020, 19 августа 2014 г., № 18082014010033; 20 декабря 2016 г., № 20122016010054; 8 мая 2018 г., № 08052018010014);

Закона Республики Марий Эл от 26 декабря 2007 года № 77-З "О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 1 (часть I), ст. 5);

статьи 1 Закона Республики Марий Эл от 21 октября 2008 года № 57-З "О наделении органов местного самоуправления Республики Марий Эл отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 11, ст. 537; 2010, № 6, ст. 290; 2012, № 1 (часть I), ст. 4; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 25 октября 2012 г., № 24102012010066; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 5 декабря 2016 г., № 05122016010049; 26 апреля 2017 г., № 25042017010018);

абзацев второго и четвертого части второй статьи 2 Закона Республики Марий Эл от 2 марта 2010 года № 1-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2010, № 4, ст. 156, № 11, ст. 506; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 3 декабря 2013 г., № 02122013010054; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 7 марта 2017 г., № 07032017010009);

Закона Республики Марий Эл от 27 октября 2011 года № 62-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по предоставлению социальных выплат за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения и газификацию индивидуального жилья" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, № 11, ст. 568; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 25 сентября 2015 г., № 25092015010035) в части предоставления социальных выплат за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения;

подпункта 3 пункта 1 статьи 5, пункта 1 статьи 6 Закона Республики Марий Эл от 21 марта 2012 года № 17-З "Об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл, осуществляемой в форме капитальных вложений" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010017; 27 февраля 2013 г., № 26022013010005; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 1 августа 2014 г., № 31072014010028; 23 мая 2017 г., № 23052017010027, 5 декабря 2017 г., № 04122017010060) в части предоставления государственных гарантий Республики Марий Эл;

Закона Республики Марий Эл от 23 октября 2013 года № 48-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по предоставлению социальных выплат" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 24 октября 2013 г., № 23102013010048; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035).

Статья 22. Вступление в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







