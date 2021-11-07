Марш "Прощание славянки" для парада 1941 года отобрал Буденный

Есть интересные свидетельства того, как было организовано музыкальное сопровождение знаменитого военного парада на Красной площади осенью 1941 года. Там в числе других маршей прозвучало "Прощание славянки".

В начале ноября комендант Москвы Кузьма Синилов попросил военного дирижера Василия Агапкина, автора знаменитого марша, собрать сводный оркестр из армейских музыкантов. Агапкин подыскал около 200 человек в различных полковых оркестрах. Никого из них не предупредили, где предстоит выступать - парад был окружен завесой секретности.

Сначала музыканты репетировали в казармах, затем - в Манеже. Многие прибыли туда с винтовками, противогазами, обвешанные гранатами. К началу первой репетиции в Манеж приехали маршал Буденный и комендант города. Буденный, до этого принимавший многие парады и хорошо знакомый со строевыми маршами, лично выбрал четыре произведения из списка, предложенного Агапкиным. Среди них оказался и "Марш славянки".

Потом многие годы эта мелодия была неофициальным гимном военных парадов. А позже к ней добавился и знаменитый "День Победы".