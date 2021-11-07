Мясников объяснил, как самостоятельно обнаружить меланому

Риск меланомы значительно повышается при наличии большого количества родинок, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он напомнил, что переродиться может любая родинка, и чем их больше, тем выше риск. Мясников посоветовал всем, у кого на теле больше пяти родинок, регулярно проверять и фотографировать их, чтобы вовремя заметить возможные изменения.

Проверять родинки рекомендуется по системе "АКОРД" - асимметрия, неровность краев, окраска, размер, динамика. Изменения должны стать поводом для визита к врачу. Также в эфире телеканала "Россия-1" Мясников призвал обращать внимание на толщину родинки - если она "возвышается" над кожей больше, чем на миллиметр, рекомендуется показаться специалисту.

Чтобы снизить риск развития рака кожи следует пользоваться солнцезащитными средствами и отказаться от посещения солярия, поскольку там высок уровень ультрафиолетового излучения.