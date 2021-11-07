МИД: Используя беспилотники в Донбассе, Киев нарушает Минские соглашения

Применение беспилотников в зоне конфликта в Донбассе со стороны украинских военных является нарушением Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив отчет мониторинговой комиссии ОБСЕ, в котором был описан данный инцидент.

Дипломат подчеркнула, что право использовать беспилотники в зоне конфликта на юго-востоке Украины есть только у наблюдателей ОБСЕ.

В связи с нарушением договоренностей, Франция и Германия, по мнению Захаровой, "больше не могут делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима". Такое поведение украинских властей убивает не только достигнутые ранее договоренности, но и надежду граждан Украины на мирную жизнь, подчеркнула представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Согласно отчету СММ ОБСЕ, 6 ноября патруль наблюдателей оказался в зоне атаки дрона на окраине населенного пункта Болотенное в Донбассе. Беспилотник, действия которого были зафиксированы наблюдателями, принадлежит украинским силовикам.