МИД РФ: Применять БПЛА в Донбассе имеет право только ОБСЕ

Только наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ имеют право применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе. Таким образом МИД России отреагировал на сообщение о новом зафиксированном инциденте с применением БПЛА в зоне конфликта на востоке Украины.

Напомним, 6 ноября патруль CММ ОБСЕ оказался в зоне атаки дрона на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное в Донбассе. Как заявил РИА Новости представитель ЛНР Родион Мирошник, беспилотник, действия которого зафиксировали наблюдатели ОБСЕ, принадлежит украинским силовикам.

"Учитывая, что в инциденте был использован беспилотник малого радиуса действия, он мог управляться только с территории, контролируемой Киевом, а сам факт нападения на экипаж СММ ОБСЕ не может рассматриваться иначе как серьезнейшее нарушение Украиной мандата миссии и своих обязательств по отношению к ней", - заявил Мирошник.

Согласно минским соглашениям, полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены сторонам конфликта.