Миркин: Россия и Беларусь не создали своего экономического чуда, эта задача - впереди

Только что подписаны новые документы об интеграции экономик России и Беларуси. В чем ее выгоды? Быть в гостях, в другой стране как дома, хотя гость всегда должен помнить, что он - в гостях. А в чем вызовы? Те же, что и в семье. Брак должен быть по любви, а не по расчету, хотя расчеты тоже нужны. Взять больше, дать меньше в браке не работает. Реально, на самом деле сблизиться, хотя характеры - разные.

В самом деле, характеры экономик России и Беларуси несколько разные. В последние годы хозяйство России чуть динамичнее, растем быстрее, падаем ниже, Беларусь стабильнее в том, как ежегодно меняется объем ее экономики (ВВП) - плюс-минус 1-2%. В любом случае ни Россия, ни Беларусь не создали пока экономического чуда, не растут со скоростью 5-7% и выше. Эта "задачка-неберучка" пока еще маячит у нас впереди.

В Беларуси до полутора - двух раз выше инфляция, чем в России, намного выше госдолг (48% ВВП против 19% ВВП у России), хотя это пока безопасный уровень. За 10 лет (2010-2021) белорусский рубль обесценился к российскому рублю почти в 3,5 раза. Это - верх неустойчивости, к тому же такое обесценение своей валюты дает Беларуси крупные преимущества в торговле с Россией. Товары из Беларуси прибыльнее и дешевле на нашем внутреннем рынке, чем их аналоги, сделанные в России. И наоборот - экспорт в Беларусь менее выгоден, чем 5 или 10 лет тому назад.

Процентные ставки центрального банка в Беларуси, как правило, выше, чем в России. Заметно выше и проценты по ссудам и депозитам в банках. В Беларуси гораздо меньше насыщенность экономики деньгами, чем у нас, финансовый сектор - более узкий. Монетизация (широкие деньги/ВВП) на уровне беднейших стран - 35% ВВП, в России - 70,4% в 2020 году. Капитализация рынка акций в Беларуси крайне низка - 2,6% ВВП (2016 г.), в России тоже немного, но все же - 48,7% ВВП в 2016 году, 46,8% в 2020-м (Всемирный банк). У Беларуси в течение многих лет (кроме 2020 г.) налоговое бремя выше, чем в России (доходы общего правительства к ВВП, МВФ). Это значит, что центральным банкам и министерствам финансов наших стран нужно очень постараться, чтобы скоординировать свою денежно-кредитную, валютную, процентную и налоговую политику, тем более что речь о единой валюте в ближайшее время пока не идет.

У стран разные санкционные режимы. К тому же цены на топливо, поставляемое из России в Беларусь, ниже мировых, что открывает возможности для разного рода схем торгового посредничества и переработки, в том числе арбитража в ценах не в пользу России, и может создавать в "браке", даже по любви, серьезные споры.

Пока ни Россия, ни Беларусь не создали своего экономического чуда, эта задача - впереди

За 10 лет внешняя торговля между нашими странами скорее стагнировала. В 2011 году объем товарооборота - 38,6 млрд долл., в 2019-м - 33,9 млрд долл., в 2020-м - 28,5 млрд долл. В 2021 году, по оценке, чуть-чуть превысит 30 млрд долл. Доля Беларуси во внешней торговле России - 4,7% в 2011 году, 5,1% в 2019-м, 5% в 2020-м, 4,9% в январе - августе 2021 года. Экспорт из России в Беларусь заметно превышает импорт из Беларуси, так происходит годами, но положительное сальдо в пользу России все время сокращается. В 2011 году оно составило 11,2 млрд долл., в 2019-м - 7,7 млрд долл., в 2020-м - 3,4 млрд долл. (ФТС). Для России это проблема, для страны-партнера - заметная выгода.

Модель торговли несколько изменилась. В 2011 году 66% экспорта России в Беларусь - топливо, нефть, продукты их перегонки. В первом полугодии 2021 года - 40,4%. Десять лет назад продукция машиностроения занимала 9,5% экспорта России в Беларусь, сегодня - 17,5%. И, наконец, металлы, прокат. В 2011 году - 11,5% экспорта России, в первом полугодии 2021-го - 14,6% (russian-trade.com). Все это требует размышлений - действительно ли стала меняться к лучшему структура нашего экспорта и он стал менее сырьевым, или же изменились цены на топливо и все качественные улучшения - просто функция от цен. В любом случае внешняя торговля России и Беларуси ждет своего "рывка".

Когда суммируешь все экономические несовпадения между странами, становится очевидным, какого макроэкономического искусства требует интеграция двух стран, чтобы тщательно соблюсти баланс интересов. Чтобы не случилось споров на тему "кто кого кормит", как на рубеже 1990-х.

28 отраслевых союзных программ, только что утвержденных "в верхах", призваны продвинуть интеграцию. Важнейшую роль в них занимает гармонизация законодательства России и Беларуси (макроэкономика, финансовый сектор и платежные системы, налоги, топливо, транспорт, энергетика, аграрный сектор, связь и информатизация, госзакупки, защита прав инвесторов и потребителей, туризм, статистика и учет).

Гармонизация законодательств не должна подменять реальных дел: единых работающих рынков и проектов

В чем здесь главный вызов? Гармонизацией законодательства можно заниматься долгие и долгие годы. Об этом ярко свидетельствует опыт СНГ и ЕАЭС. Главное, чтобы эта работа, в которой каждое ведомство может тянуть одеяло на себя, считая, что лучше его правил в мире нет, не подменила реальных дел - единых рынков, действительно работающих, и совместных проектов в "бетоне и металле". Хозяйство Беларуси годами несло более высокие административные издержки, чем Россия. А они у нас и так избыточны. Мы ждем, что "белорусская" прививка на дерево российского права не приведет к росту регулятивного бремени в России.

Что сказать? Есть событие - утверждены 28 программ интеграции. Как всегда, есть вызовы и опасения. Есть бумаги - и есть реальная жизнь. И есть надежды, что, когда мы очнемся через 5 или 10 лет, действительно увидим единые рынки России и Беларуси, снимающие барьеры между народами - и ради народов, желающих жить вместе.