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07.11.2021 11:46
Рубрика: В мире

На Украине смертность от COVID-19 достигла рекордного уровня

Текст: Максим Макарычев

Министерство здравоохранения Украины в субботу сообщило о 793 летальных исходах от COVID-19 за один день. Это антирекорд за время все время пандемии в этой стране. В пятницу от вызванных COVID-19 осложнений скончались 696 пациентов.

Фото: Павел Паламарчук\ РИА Новости
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В министерстве сообщили, что за последние сутки на Украине было зарегистрировано 25 063 новых случая заражения, рекордные 27 377 случаев были зафиксированы в четверг. Хотя на Украине доступны четыре различные вакцины против коронавируса, только 17,9 процента из 41 миллиона граждан страны полностью вакцинированы, что является одним из самых низких показателей в Европе, уточняет Associated Press.

В последние недели на Украине отмечен резкий рост случаев инфицирования, что поставило испытывающую острые проблемы с финансированием и кадрами медицинскую систему страны в серьезное положение. Стремясь остановить распространение инфекции, украинские власти потребовали от учителей, государственных служащих и других категорий сотрудников пройти полную вакцинацию до 8 ноября. В противном случае им грозят прекращение выплаты заработной платы и массовые увольнения. Кроме того, доказательство вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 теперь требуется для посадки в самолеты, поезда и междугородние автобусы. Ранее на этой неделе протестующие прошли маршем в центре Киева, чтобы осудить новые ограничительные меры.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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