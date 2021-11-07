Ольга Бузова хочет подать в суд на МХАТ

История с отменой спектакля "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького, в котором была задействована Ольга Бузова, может закончиться судебным процессом.

Как сообщает НТВ, перед телезвездой могли быть выполнены не все финансовые обязательства в части выплаты гонорара - речь идет о сумме в 446 тысяч рублей за два спектакля.

"Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", - цитирует артистку телеканал.

Решение об отмене постановки, запланированной на 2 ноября, стало известно 30 октября. Причиной были названы плохие продажи билетов в период карантинных ограничений.