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Новый директор МХАТа объяснил решение отменить спектакль с Бузовой

Новости
    06.11.2021, 14:02
Текст:   Олег Усков

Новый генеральный директор одного из ведущих театров страны, МХАТа имени Горького, Владимир Кехман, прокомментировал свое решение отменить показ спектакля с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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По словам директора, это было связано с тем, что на спектакль было продано всего 225 билетов - "не шел зритель". "Ну что, зачем показывать это? При пустом зале, что ли?" - заметил в беседе с РЕН ТВ Кехман, подчеркнув, что денег на продвижение шоу у МХАТа нет.

Ранее, напомним, в пресс-службе театра попеняли Бузовой, что она слишком поздно начала рекламировать спектакль.

При этом МХАТ не откажется, если кто-то решит помочь с продвижением постановки.

Также директор акцентировал, что решение отменить спектакль, это не что-то личное, а только бизнес. "Мы с Олей, во-первых, на связи, мне Эдуард дал ее телефон, мы с ней переписываемся", - уведомил директор. Со слов Кехмана, он Бузовой "написал сразу, чтобы она не обижалась, потому что ничего личного".

"Я обычно не комментирую никакие, скажем так, поступки людей, которых я не знаю. Мы с ней не знакомы", - подытожил ситуацию Кехман.

Премьера "Грузина" состоялась в июне, вызвав затяжной резонанс.

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