Генеральным директором МХАТ им. Горького назначат Владимира Кехмана

Новое руководство придет в МХАТ им. Горького. Об этом Министерство культуры сообщает вместе с новостью о назначении Константина Хабенского худруком МХТ им. Чехова. Генеральным директором театра на Тверском бульваре станет Владимир Кехман.

Новая должность никак не повлияет на пост худрука Михайловского театра в Санкт-Петербурге - Владимир Кехман его сохранит, однако в Новосибирском государственном театре оперы и балета на его место придет Дмитрий Юровский.

"Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", - пояснили в ведомстве.

Главными направлениями его работы в МХАТ станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ им. М. Горького.