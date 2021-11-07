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Рубрика: В мире

Пашинян: Роль миротворцев РФ в обеспечении безопасности Карабаха исключительна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил деятельность российских миротворцев, назвав их роль в обеспечении безопасности в Карабахе исключительной.

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В интервью Общественному телевидению Армении он назвал факт размещения российских миротворцев в регионе одним из важных и полностью реализованных пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября.

"Первым пунктом заявления является прекращение огня и остановка боевых действий. Высоко ценю роль России и вклад президента РФ Владимира Путина в дело прекращения войны", - заявил Пашинян (цитата по ТАСС).

В мире экс-СССР Армения Проблема Нагорного Карабаха

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