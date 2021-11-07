Последняя победа: В 1917 году казаки пленили 2500 персидских жандармов

25 октября 1917 года в пустынях Ирана была одержана последняя победа Российской императорской армии. Отряд Кавказского экспедиционного корпуса под командованием войсковой старшина 1-го Горско-Моздокского полка Лазаря Бичерахова заставил капитулировать 2500 персидских жандармов.

В Первую мировую войны обширные просторы Месопотамии оказались ареной боевых действий. В Ираке при Эль-Куте турки разгромили 31-тысячный британский корпус - в плен во главе с командующим генералом Таунсендом попали 8000 солдат и офицеров. В зону боевых действий оказался вовлечен нейтральный Иран, где промышляли исламистские группировки и регулярные турецкие войска.

Для спасения британских союзников в 1915 году в Персию вошел корпус генерала Николая Баратова. Однако через два года части Кавказского корпуса оказались в сложном положении - турки и персы намеревались перерезать коммуникации между русскими и англичанами.

"Генерал Баратов получил Бичерахову выдвинуться к реке Диале и перехватить трехтысячное вражеское войско, которое пыталось перерезать коммуникации между русскими и англичанами. Российской империи уже не было, армия разваливалась, и отряд Бичерахова оказался единственной силой, способной осуществить столь сложную операцию", - пишет в своем исследовании кандидат исторических наук Алексей Безугольный.

В августе 1917 года в персидском городе Керманшах началось формирование отряда подполковника Лазаря Бичерахова. В "партизаны" - так в российской армии тогда назывались армейские спецназовцы, зачисляли только добровольцев. Вскоре под командованием Бичерахова стояло 1000 терских и кубанских казаков при 30 офицерах. На вооружении имелось большое количество пушек и пулеметов.

Перед отрядом ставилась задача, как говорилось в приказе "соединить русский Персидский и английский Месопотамский фронты". Лазарь Федорович выполнил дело с блеском. За неделю его казаки совершили сложнейший марш по безводной гористой местности и вышли к городку Касри-Ширин, где заняли оба берега реки Диале. Через несколько дней туда же подошли части персидской жандармерии.

"Попытавшись пробиться к воде, жандармы встретили ожесточенное сопротивление бойцов Бичерахова. Отступать обратно в пустыню жандармы не могли - не было воды. 25 октября 1917 года, когда в Петрограде вершилась революция, в Персии была одержана последняя победа русской армии - 2500 страдающих от жажды персидских жандармов сдались отряду Бичерахова. Угроза Экспедиционному корпусу была снята", - пишет Безугольный.

Однако предстояло установить связь с британцами. Отряд двинулся походом в направление города Мендели. Так как пришлось взять на довольствие многочисленных пленных, вскоре закончились продукты, на исходе была вода. Изможденные, страдающие от голода и жажды люди и лошади с трудом преодолевали крутые хребты Южной Персии. "Им не было конца и стоило преодолеть один, как перед глазами вырастал другой", - вспоминал один из офицеров.

Через неделю тяжелого перехода, во время которого от жажды и желтухи погибали люди, отряд встретился с передовыми дозорами британского Индусского кавалерийского полка, который уже его ожидал. Англичане встретили казаков оркестром и устроили для них торжественный парад.