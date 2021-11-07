Правительство установило, какую информацию необходимо засекречивать

Министерства и государственные корпорации не смогут составлять списки засекреченной информации. Такие выводы юристы делают из нового постановления правительства.

Правительство России утвердило правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Проще говоря, речь о том, каким тайнам какой гриф присваивать, что секретно, а что совершенно секретно. Или вообще должно храниться в особой папке.

"Главным изменением стало то, что органы государственной власти и госкорпорации лишили права самим составлять перечень информации, запрещенной к распространению", - подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Она пояснила, что правила вступят в силу с 1 января 2022 года. В нынешнем, пока еще действующем, постановлении прописано, что органы государственной власти, а также "Росатом" и "Роскосмос" утверждают перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Кроме того, ведомства и данные корпорации утверждают методики расчета возможного ущерба безопасности страны, если информация будет обнародована.

Это важный момент. Ведь согласно правилам - как старым, так и новым - степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности России вследствие распространения указанных сведений. Но когда тот, кто засекречивает, сам же и придумывает формулы, по каким вычислять "убойность" информации, всегда есть вероятность,что в число "убойных" попадут и какие-то не страшные тайны.

Степень секретности зависит от размера ущерба, который может причинить безопасности страны разглашение данных сведений

Не страшные для обороны страны, но по ряду причин неприятные чиновникам.

Между тем переусердствовать в засекречивании информации не менее опасно, чем ослабить бдительность и выбалтывать все подряд. Потому правила засекречивания совершенствуются. В новом постановлении указываются только основания для отнесения сведений к различным категориям гостайны. Самих категорий, как и прежде, три. Первая, самая серьезная: сведения особой важности.

Вторая: совершенно секретно. Третья: секретно. То есть просто тайны. До особых папок не дотягивают, но и разглашению не подлежат.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что основания для отнесения сведений к различным категориям гостайны практически не изменились. В связи с этим некоторые эксперты называют изменения техническими. По их словам, сам перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, а также список и государственных органов и организаций, наделенных полномочиями по распоряжению такими сведениями, утвержден указом президента России. Впрочем, правительственный документ, касающийся вопросов гостайны, просто по определению не может быть не важным. И то, что из новых правил исчез порядок составления "секретных списков" ведомствами и корпорациями, - существенная деталь.

"Следует заметить, что основной целью введения режима секретности указанной информации и ограничения ее в обороте является обеспечение обороны и безопасности РФ, - поясняет Мария Спиридонова. - Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства России о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством".

Например, разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством, подпадает под статью 283 УК. Если тяжких последствий от рассекречивания не случилось, то наказание может быть до 4 лет лишения свободы. Если по неосторожности человека, раскрывшего государственные секреты, случились тяжкие последствия, то срок может вырасти до 7 лет.

"Преступление совершается как умышленно, так и по халатности и может быть выражено активными действиями или несоблюдением мер предосторожности", - говорит член АЮР.

Конечно, здесь не идет речи о государственной измене и работе на иностранные разведки: к таким случаям отношение еще жестче.