Приставы приступили к взысканию 5 миллионов рублей штрафов с Telegram

Приставы завели первые дела о принудительном взыскании с мессенджера Telegram 5 миллионов рублей. Это два штрафа за отказ удалить контент, противоречащий российскому законодательству.

Роскомнадзор составляет административные протоколы не только в отношении Telegram, но и других социальных сетей - Twitter, Facebook, Google, TikTok и WhatsApp, которые не удалили или несвоевременно убрали запрещенную информацию.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) третьего ноября начала процедуру по двум решениям судебного участка Таганского района Москвы. На основании каждого из них был наложен штраф в 2,5 миллиона рублей. До 24 октября Telegram мог в добровольном порядке погасить задолженность, но не сделал этого, поэтому материалы были направлены в ФССП.

Как пишет ТАСС, Telegram с начала 2021 года получил штрафов на 35 миллионов рублей. При этом за два года мессенджер удалил более четырех тысяч страниц, связанных с пропагандой наркотиков.