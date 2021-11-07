Привитым "Спутником V" обещают выдать green pass

Возможно, уже скоро россияне, привившиеся "Спутником V", смогут получить европейский сертификат о вакцинации (green pass), если сделают третью прививку - введут бустерную дозу мРНК-вакцины. Об этом в минувшие выходные заявили в минздраве Италии, а следом такую же возможность допустили и в министерстве здравоохранения Австрии.

Причины такого решения могут быть разные: с одной стороны, в Европе довольно много людей привиты российской вакциной (например, в Венгрии), и у них сейчас, когда правила использования green pass в ЕС становятся все более жесткими, возникают проблемы с передвижением по Европе и работой. С другой стороны, идя на такое послабление в отношении российских граждан, Италия и Австрия могут рассчитывать на то, что их горнолыжные курорты не останутся в нынешнем сезоне без наших туристов. На руку это решение и россиянам. Уже сейчас самые нетерпеливые (а также те, кто тесно связан с Европой по работе) едут получать зарубежную вакцину в Сербию или Хорватию. И не потому, что не доверяют "Спутнику", а потому, что хотят открыть окно в Европу. Но сейчас им приходится делать полную вакцинацию из двух доз, либо прилетая в Белград или Загреб дважды, с интервалом в три недели, либо проведя все это время за рубежом.

Поскольку в Италии и Австрии официально заявляют, что достаточно одной дозы, и после этого можно получить green pass, для россиян этот вариант будет, конечно, проще и дешевле.

В Италии о решении заявил глава итальянского минздрава Роберто Сперанца. "Издан циркуляр министерства здравоохранения, основанный на рекомендациях Aifa (Итальянского агентства по лекарственным средствам), который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами, не признанными ЕМА (Европейское агентство по лекарствам), получить бустерную дозу мРНК-вакцины - Pfizer или Moderna", - процитировало министра информагентство Ansa.

Сперанца уточнил, что сделать бустерную прививку, чтобы получить итальянский green pass, необходимо будет не позднее чем через полгода после первичной вакцинации. А генеральный директор Aifa Никола Магрини уточнил, что решение поможет тем, кто ранее был привит российским "Спутником V" или китайским Sinovac, которые пока не признаны в ЕС.

Уже сейчас те, кому нужно свободно летать в ЕС, делают прививку в Сербии или Хорватии

В минздраве Австрии, в свою очередь, пояснили, что привитые незарегистрированными вакцинами смогут сдать тест на антитела и при достаточном их количестве им разрешат бустер одной дозой мРНК-вакцины. Дальше - так же, как и в Италии, - будет оформлен green pass. Сейчас в стране без сертификата уже не войти ни в рестораны, ни в отели - и эту проблему надо срочно решать.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что идут активные переговоры с ЕС по поводу взаимного признания вакцинных сертификатов. Но решения пока нет.

С другой стороны, нет пока и возможности сделать прививку западной вакциной и в России. В минздраве на вопрос, когда это будет возможно, ответили, что незарегистрированные в России лекарственные препараты разрешено применять только на территории Международного медицинского кластера в Сколково, но пока еще не решены формальности с порядком их ввоза в Россию.