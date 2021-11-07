Путин примет участие в саммите АТЭС и откроет Дом Достоевского

Следующая неделя у президента России, как и всегда, будет насыщенной рабочими мероприятиями.

Владимир Путин примет участие по видеосвязи в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает телеканал "Россия 1" (передача "Москва. Кремль. Путин"). Встреча лидеров назначена на 12 ноября.

Глава государства также выступит на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту, которую проведет Сбербанк. Конференция пройдет 10-12 ноября в онлайн-формате. И еще президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии и традиционное совещание с членами правительства.

Исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, и Путин откроет московский Дом Достоевского.