Новости

В Подмосковье задержаны участники массовой драки 16:40
Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа" 16:21
МИД РФ: Применять БПЛА в Донбассе имеет право только ОБСЕ 15:59
В Екатеринбурге у блокадницы украли более миллиона рублей 15:30
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта" 15:23
Путин примет участие в саммите АТЭС и откроет Дом Достоевского 15:16
Власти Кубы отменили карантин для туристов 14:46
Россия доставит в Афганистан гумпомощь, вывезет граждан РФ 14:38
Стало известно, какие документы примут при проверке QR-кодов в Петербурге 14:25
В Подмосковье жильцы дома обстреляли лифтеров 14:08
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2" 13:43
Ученые объяснили, как алкоголь разрушает мозг 13:22
КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в годовщину Октябрьской революции 13:07
Сборную России по плаванию лишили серебряных медалей на чемпионате Европы 12:58
Синоптики назвали дату начала метеорологической зимы в Москве 12:37
В Госдуме посоветовали ВМС США не безобразничать у берегов Крыма 12:27
Видео: Матч чемпионата Бразилии закончился дракой из-за картонных гробов 12:24
Российские ядерщики запатентовали дрон-трансформер 12:16
Мясников объяснил, как самостоятельно обнаружить меланому 12:11
На Украине смертность от COVID-19 достигла рекордного уровня 11:46
В Мексике 19 человек погибли в результате крупного ДТП 11:34
Оперштаб: В Москве выявлено 4 975 новых случаев COVID-19 11:20
Более 440 улиц столицы привели в порядок с 2011 года 11:00
Ученые выяснили, сколько свободного времени нужно для счастья 10:59
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 15:16
Рубрика: Власть

Путин примет участие в саммите АТЭС и откроет Дом Достоевского

Текст: Кира Латухина

Следующая неделя у президента России, как и всегда, будет насыщенной рабочими мероприятиями.

Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя

Владимир Путин примет участие по видеосвязи в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает телеканал "Россия 1" (передача "Москва. Кремль. Путин"). Встреча лидеров назначена на 12 ноября.

Глава государства также выступит на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту, которую проведет Сбербанк. Конференция пройдет 10-12 ноября в онлайн-формате. И еще президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии и традиционное совещание с членами правительства.

Исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, и Путин откроет московский Дом Достоевского.

Власть Работа власти

Главное сегодня

Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней
В Подмосковье задержаны участники массовой драки
В Ираке назвали терактом покушение на премьер-министра с помощью БПЛА
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства