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07.11.2021 23:27
Рубрика: Экономика

Более 4 тысяч москвичей получат виртуальную "Тройку"

Текст: cергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8603)
Более 4 тысяч москвичей получат возможность завести виртуальную "Тройку" - билет на транспорт, который всегда будет под рукой в смартфоне. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, который расширил тестирование новой технологии.

Уже сейчас многие турникеты в метро и почти все валидаторы в наземном транспорте "принимают" оплату смартфонами. Правда, платить приходится только банковскими картами. Теперь "Тройку" можно тоже привязать к Samsung или Google Pay и расплачиваться аналогичным способом - просто поднеся смартфон к терминалу.

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Пока виртуальная "Тройка" - на втором этапе тестирования. Фокус-группу желающих пользоваться ей расширили в конце минувшей недели. За первый день приема заявок пришло более 6,5 тысячи заявок, одобрено 4 тысячи. Тестировщиков набрали в два раза больше, чем планировали изначально. Ажиотаж вызван двумя факторами: во-первых, москвичи вообще активно принимают все технологические новшества, а во-вторых, проезд по виртуальной "Тройке" станет дешевле. "В качестве поощрения мы вводим скидки от 10 до 50 процентов, - рассказал заммэра Максим Ликсутов. - Например, "Единый" для безлимитных поездок в течение 30 дней по виртуальной "Тройке" будет стоить всего 1122 рубля вместо 2245. По акции участники тестовой группы могут купить также абонементы на 90 и 365 дней".

В дептрансе рассчитывают, что впоследствии на виртуальную "Тройку" перейдет до половины пассажиров метро. Ведь она позволяет оплачивать проезд по приемлемым тарифам, даже если вы забыли карточку дома. К тому же исследования показали, что более 90 процентов пассажиров метро активно пользуются смартфонами, поэтому новый способ оплаты будет для них прост и удобен. Однако и другие способы провалидировать обычные билеты во всем московском транспорте останутся.

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