Более 440 улиц столицы привели в порядок с 2011 года

В столице благоустроено 886 парковых и озелененных территорий, 441 улица и общественное пространство. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Напомним, что 10 лет назад в городе было всего 130 удобных для прогулок зеленых территорий. Сегодня их количество увеличилось до более 800. В них созданы необходимые условия для досуга и спорта. Приведены в порядок более 440 улиц. "Благодаря созданию удобных, безопасных, качественных и доступных благоустроенных территорий в Москве выросло число пешеходов, горожане стали чаще пользоваться велопрокатом и заниматься спортом", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В этом году проведена большая работа по благоустройству. Так, благоустроили набережные острова Балчуг, привели в порядок улицу Красная Пресня и участок Звенигородского шоссе до ТТК, создали крупных спортивный кластер возле реки Чермянка ( эта территория часть будущего "Парка Яуза").

Новый облик обрели более 100 знаковых и парковых территорий во всех округах столицы.