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07.11.2021 11:02

Поздравление с Днем народного единства

Уважаемые калужане! От имени депутатов городской думы сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Фото: Д. Арбатский Фото: Д. Арбатский
Фото: Д. Арбатский

В самые трудные и судьбоносные моменты российской истории народное единство помогало противостоять внешним угрозам, защищать свободу и независимость государства.

Фото: Калужская гордума
Калужские депутаты обсудили борьбу с коронавирусом

Наш народ не раз доказывал всему миру, что только в единстве силы и духа способен на истинные свершения, что, объединившись, мы можем добиться любой поставленной цели.

В Калуге единой дружной семьей в мире и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий, калужан всегда отличали житейская мудрость, подлинный патриотизм и искренняя вера в достойное будущее нашего города и всей нашей страны.

Уважаемые земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в работе, терпимости и доброты друг к другу. Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия и заботы!

Мира нашему общему дому! С праздником!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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