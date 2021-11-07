Синоптики назвали дату начала метеорологической зимы в Москве

Метеорологическая зима должна прийти в Москву и Подмосковье к 15 ноября. Такой прогноз ТАСС озвучил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье". Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля", - отмечает Евгений Тишковец.

Погода начнет меняться во вторник. С этого дня дожди сменятся снегом, ударят заморозки, даже появится небольшой временный снежный покров.

До середины недели погода будет пасмурной, в среду появится солнце, но среднесуточная температура впервые за эту осень опустится до минусовых значений. В четверг температура будет переходить через ноль, это может привести к появлению ледяного дождя.