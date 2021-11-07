В Москве открылся второй эндоскопический центр

Новости

В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
Витория: Если покину "Спартак", у меня останется много историй, которые смогу рассказать 07.11.2021
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" 07.11.2021
Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги 07.11.2021
Более 295 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.11.2021
Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком" 07.11.2021
Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14" 07.11.2021
"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 07.11.2021
Россияне переключились с электронных книг на бумажные 07.11.2021
"Голодающий" Саакашвили отказался от лечения в тюрьме 07.11.2021
Климент Колесников выиграл третью личную дистанцию на домашнем ЧЕ 07.11.2021
"Спартак" остался в меньшинстве в первом тайме матча с "Локомотивом" 07.11.2021
Пловец Бородин победил на ЧЕ с юниорским рекордом мира 07.11.2021
Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани 07.11.2021
В Подмосковье задержаны семеро участников массовой драки 07.11.2021
"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Динамо" Захаряном 07.11.2021
На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта 07.11.2021
Экстренно госпитализирована солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева 07.11.2021
Греф оценил доступность жилья в России 07.11.2021
В офисе Зеленского опровергли информацию о войсках РФ у границ Украины 07.11.2021
Фрегат "Адмирал Эссен" отработал прикрытие Крыма от воздушного удара 07.11.2021
Эксперт посоветовала заболевшим COVID-19 изолироваться от домашних животных 07.11.2021
В Подмосковье задержаны участники массовой драки 07.11.2021
Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа" 07.11.2021
МИД РФ: Применять БПЛА в Донбассе имеет право только ОБСЕ 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 23:06
Рубрика: Общество

В Москве открылся второй эндоскопический центр

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8603)
В городской клинической больнице имени В.М. Буянова открылся эндоскопический центр. Он уже второй в городе - первый летом открылся в составе Боткинской больницы.

Открывая его, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что главная задача таких центров - максимально ранняя диагностика опухолей желудочно-кишечного тракта, на которые с начала этого года приходится порядка 20 процентов всех злокачественных образований у москвичей. Для того чтобы врачи могли успешно лечить пациентов с заболеваниями такого рода, правительство Москвы поставило перед собой задачу оснастить эти центры самым лучшим оборудованием и сконцентрировать в них самых квалифицированных специалистов.

Фото: Роман Щербенков
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о технополисе "Москва"

Для этого на последнем заседании правительства на их оборудование выделено 300 миллионов рублей. В новом центре уже установлено 965 единиц современного медицинского оборудования: 19 эндоскопических стоек, 83 видеоколоноскопа, 9 видеобронхоскопов и многое другое. Имеется даже такой уникальный аппарат, как Fujifilm Eluxeo, для проведения оптической биопсии в интеллектуальном режиме - в большинстве случаев он действует даже без взятия биоматериала.

Сам же центр размещен в корпусе на улице Бакинской, 26. Под него комплексно отремонтированы два этажа. На первом этаже расположен ресепшен, где пациент получает браслет с QR-кодом, а затем в зоне комфортного ожидания его знакомят с подробностями предстоящего исследования. Современные технологии позволят провести это исследование за короткое время и с минимумом неприятных ощущений. Если в ходе диагностики обнаружится небольшой полип, врач постарается его сразу удалить. Благодаря этому многие пациенты в будущем будут избавлены от обширных полостных операций, а также лечения с помощью химио и лучевой терапии. Все это происходит в одной из 16 эндоскопических процедурных с палатой пробуждения. В общей сложности все исследование вместе с отдыхом длится для пациента не более полутора часов.

Мощность этого центра - до 625 исследований в сутки или около 220 тысяч в год. Два центра смогут исследовать более тысячи человек в день. Таким образом, количество исследований по гастроскопии в городе увеличится в 1,7 раза по сравнению с доковидным 2019 годом, а по колоноскопии - в 3,2 раза. Результаты исследований будут оперативно загружаться в единую цифровую медицинскую платформу Москвы (ЕМИАС), доступ к которым имеет не только врач, но и сам пациент в своей электронной медицинской карте.

Количество исследований по гастроскопии в городе увеличится в 1,7 раза

Как пояснили "РГ" в департаменте здравоохранения Москвы, в рамках пилотного проекта в первую очередь на обследование направят москвичей с предраковыми состояниями и заболеваниями, со злокачественными новообразованиями кишечника и желудка в семейном анамнезе и пациентов в возрасте 60-70 лет. "В результате мы сможем выявить и пролечить гораздо больше людей, нуждающихся в терапии такого рода заболеваний", - заключил мэр.

Напомню, созданная в 2006 году на базе медсанчасти завода ЗИЛ больница имени Буянова продолжает все эти годы развиваться. Имея более 950 коек, она оказывает москвичам помощь почти по всем направлениям. На ее базе действуют региональный сосудистый центр, где пациенты с инсультом и инфарктом получают полный комплекс восстановления, а также аритмологический центр и единственное в стране аккредитованное ВОЗ отделение неврологии для людей с разного рода склерозами. А до конца 2022 года в этой больнице войдет в строй еще и мощный скоропомощной центр.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Казахстане взорвалось кафе
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней
В Подмосковье задержаны участники массовой драки
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов