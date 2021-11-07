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Рубрика: Культура

В Москве открывается XV Международный кинофестиваль "Русское зарубежье"

Текст: Елена Новоселова
XV Международный кинофестиваль "Русское зарубежье" пройдет в Москве с 7 по 14 ноября, сообщает сайт Московского дома соотечественника.

В этом году в нем представлен 51 фильм из 9 стран мира: Бельгии, Беларуси, России, Сербии, США, Украины, Финляндии, Франции и Швейцарии.

Фото: kinopoisk.ru
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Программные показы и вечера посвящены памятным датам, а среди них - 80-летие со дня рождения писателя Сергея Довлатова, 100-летие со дня рождения британского актера русского происхождения Питера Устинова, 125-летие со дня рождения основателя всемирно известного Хора донских казаков композитора Сергея Жарова, 130-летие со дня рождения актера, режиссера и педагога Михаила Чехова, 160-летие со дня рождения живописца, писателя Константина Коровина. Также состоится вечер, приуроченный к 100-летию трагической гибели поэта и воина Николая Гумилёва.

Герои фестивальных фильмов этого года - художник-аниматор Александр Алексеев, поэтесса Марина Цветаева, адмирал Александр Колчак, художница Зинаида Серебрякова, писатель Борис Зайцев, советский актер Олег Видов, саксофонист Игорь Бутман.

Несколько фильмов посвящены жизни священнослужителей, в том числе причисленных к лику святых: монахини Марии (Скобцовой), протоиерея Леонида Бирюковича, протоиерея Павла Ансимова.

Все мероприятия кинофестиваля будут проводиться с соблюдением противоэпидемиологических требований. Однако программу можно будет посмотреть и на официальном сайте фестиваля www.cinema-rp.com.

Справка "РГ"

В рамках кинофорума состоится открытие выставки художницы Натан "Русский Исход. 1920" и фотодокументальной выставки "Сэр Питер Устинов - русский англичанин".

Главный приз кинофестиваля "Русское зарубежье" - бронзовая скульптура "Философский пароход" - символ вынужденной разлуки с родиной представителей элиты отечественной науки и культуры.

В рамках фестиваля состоится вручение независимой награды - медали имени русского актера, режиссера и педагога Михаила Чехова "За выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства". В разные годы ее лауреатами становились режиссёры и актёры Никита Михалков, Сергей Юрский, Николай Караченцов, Юрий Соломин, Хелен Миррен (Великобритания), певица Галина Вишневская, драматург и поэт Тонино Гуэрра (Италия), композитор Горан Брегович (Сербия) и другие.

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