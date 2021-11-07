В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней

С понедельника, 8 ноября, Москва возвращается к обычной жизни, однако будет действовать ряд ограничений. Об этом через официальный портал столичного правительства сообщил мэр Сергей Собянин.

"Ситуация с пандемией стабилизировалась, но все равно остается напряженной, - отметил глава города. - В городе сохранятся некоторые отграничения, которые предотвратят рост заболеваемости коронавирусом".

Например, продолжит действовать правило для работодателей о переводе на удаленку 30 процентов работников. Также с 8 ноября приостановят льготный проезд по социальным картам для людей старше 60 лет и хронических больных. Исключение будет для тех, кто вакцинировался хотя бы первым компонентом, и для недавно переболевших COVID-19.