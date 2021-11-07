В Подмосковье задержаны участники массовой драки

В Московской области установлены наиболее активные участники массовой драки в Домодедове, сообщает сайт регионального ГУ МВД.

Пятерых мужчин, участвовавших в драке, доставили в отделение полиции для разбирательства. После опроса свидетелей выяснилось, что драка "стенка на стенку" произошла из-за обычного словесного конфликта. Остальные участники разборки устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Домодедове на одной из улиц компании мужчин устроили массовую потасовку. В разгар драки кто-то выстрелил вверх из пневматического оружия. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия".