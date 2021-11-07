В Подмосковье жильцы дома обстреляли лифтеров

В Московской области жители дома обстреляли ремонтную бригаду лифтеров.

Как сообщает официальный сайт ГУ МВД по Московской области, конфликт произошел на Чистопольской улице в Балашихе. Вечером в субботу жильцы повздорили с ремонтниками из-за шумных работ. Один из участников разборки выхватил травматический пистолет и выстрелил.

По требованию прокуратуры региона возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия". Выясняются все обстоятельства инцидента и личности участников конфликта.