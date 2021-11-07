На Чукотке женщина и двое детей погибли при пожаре

В селе Нунлигран Провиденского городского округа Чукотки три человека погибли при пожаре. Трагедия произошла в ночь на воскресенье.

Загорелась одна из квартир жилого дома, расположенного на улице Центральной. На месте пожара нашли тела детей одного года и пяти лет и их 25-летней матери.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщает окружное следственное управление СК РФ.

На месте пожара работает и.о. прокурора Провиденского района Александр Поздняк. Прокуратура региона взяла на контроль расследование ЧП.