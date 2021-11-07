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07.11.2021 07:26
Рубрика: Происшествия

На Чукотке женщина и двое детей погибли при пожаре

Текст: Юлия Гарднер

В селе Нунлигран Провиденского городского округа Чукотки три человека погибли при пожаре. Трагедия произошла в ночь на воскресенье.

На Чукотке завели дело о гибели шести человек на пожаре

Загорелась одна из квартир жилого дома, расположенного на улице Центральной. На месте пожара нашли тела детей одного года и пяти лет и их 25-летней матери.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщает окружное следственное управление СК РФ.

На месте пожара работает и.о. прокурора Провиденского района Александр Поздняк. Прокуратура региона взяла на контроль расследование ЧП.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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