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Рубрика: Происшествия

На Дальнем Востоке активизировались вулканы

Текст: Юлия Гарднер

Два вулкана проявили активность на Дальнем Востоке 7 ноября.

Карымский на Камчатке дважды за сутки выбросил столб пепла. Высота первого составила четыре километра над уровнем моря, второго - 4,8 километра. По информации регионального Главка МЧС, возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района.

На острове Пальма произошло сильнейшее с начала извержения вулкана землетрясение

А на курильском острове Парамушир "проснулся" вулкан Эбеко. На нем произошел пепловый выброс высотой 2200 метров. Шлейф от выброса распространился в северо-восточном направлении более чем на пять километров.

"В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался", - рассказали в службе спасателей.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние сто лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

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