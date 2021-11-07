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07.11.2021 07:16
Рубрика: Общество

На Камчатке продлили действие QR-кодов до конца ноября

Текст: Юлия Гарднер

В Камчатском крае продлили действие системы QR-кодов до конца ноября. Они потребуются для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры.

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Кроме того, в регионе ввели новые ограничения. С 23 ноября купить билеты на междугородние рейсы (как на самолеты, так и на автобусы) смогут лишь те, кто предъявит QR-код, сертификат переболевшего коронавирусом или медотвод.

С сегодняшнего дня также продлевается запрет на размещение людей, не имеющих вышеперечисленные документы, в гостиницах и хостелах. Кроме того, с воскресенья запрещена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров в ТЦ.

- Говорить о снятии ограничительных мер, мы сможем только тогда, когда будет сформирована достаточная иммунная прослойка. То есть привиться против COVID-19 должно не менее 80 процентов населения края, - сказала руководитель регионального Роспотребнадзора Яна Господарик.

Напомним, система QR-кодов начала действовать на Камчатке с 30 октября.

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